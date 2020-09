A békési civilek remekeltek a pályázatokon

Magyarországon átlagosan minden 120-150 emberre jut egy civil szervezet – mondta köszöntőjében Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. Mint kiemelte, az 1930-as években – amikor hazánk lakossága 9 millió alatt volt – 3 millióan vettek részt a civil életben. A kommunista időszakban ez a szám visszaesett.

Herczeg Tamás hangsúlyozta, a civil szervezetek olyan feladatokat látnak el, amelyek meghatározóak egy társadalom fejlődése és a helyi közösségek szempontjából, számos tekintetben formálják nemcsak kulturális, hanem minden területen egy település életét. Mint Békéscsaba országgyűlési képviselője, kitért arra, hogy véleménye szerint a városban ezen a téren elöljárnak, dolgozik civil referens, illetve tavaly óta civil tanácsnok tevékenykedik, s elérhetőek önkormányzati források is a NEA támogatások mellett.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott elmondta, a Beliczey Miklósról elnevezett teremben tartották a tanácskozást.

– Megyénk egyik legkiválóbb főispánja volt, aki az infrastrukturális fejlesztések mellett a civil szervezetekkel való bánásmód szellemiségét is örökül hagyta – tette hozzá. – Regnálása alatt tizennyolc egyletnek és egyesületnek volt tagja vagy vezető tisztségviselője.

Napjainkról szólva Takács Árpád kifejtette, a megyénket pezsgő civil élet jellemzi. Ennek kapcsán elismerően szólt a szervező Egyensúly AE Egyesület, a Civil Szervezetek Szövetsége, a megyei civil szervezetek munkájáról. Kitért arra, hogy a család után a civilek a társadalom ­alapsejtjei, illetve emlékeztetett arra, hogy stratégiai partnerségben dolgoznak együtt a Civil Szervezetek Szövetségével.

Szalay-Bobrovniczky Vince elmondta, Békés megyében 2420 a bejegyzett civil szervezetek száma. A NEA idei kiírására 629 szervezet pályázott, ami 25,99 százalékos pályázati aktivitást jelent. Ez az országban a legmagasabb arány. Mindent összevetve négyszázhét pályázat nyert, összesen 394 millió forintot. A támogatottsági arányt tekintve a megye a második helyen végzett ebben az országos összehasonlításban.

Szólt arról, hogy október 12-én kiírják a NEA jövő évi országos pályázatait, a működésre és a szakmai programokra együtt lehet majd pályázni. Az idei 7,7 milliárd forint után jövőre 9,3 milliárd forint áll majd rendelkezésre az alapban. Emellett a remények szerint elérhető lesz a már szintén létező Falusi Civil Alap mintegy 5 milliárdos kerete. A 15 milliárd forinthoz közelítő összeg közel 10 milliárd forinttal emelkedett alig több mint két év alatt.

Civil véradást is szerveznek

Szalay-Bobrovniczky Vince elmondta, lényegesnek tartják, hogy a működés keretére is lehet pályázni, hiszen az elengedhetetlen a szakmai programok későbbi megvalósításához. A helyettes államtitkár kifejtette, a járványhelyzettel párhuzamosan vérhiányos időszakok is kialakultak, kialakulhatnak hazánkban. Éppen ezért október 5-e és október 9-e között harmadik alkalommal rendezik meg az Országos civil véradást, amelynek vélhetően Áder János köztársasági elnök lesz a védnöke. Bemutatta a Civil Kézikönyv 2. című kiadványt, amely szakmai és pályázati szempontból is támpontot jelent a szervezetek számára. Szólt az Értékteremtő Közösségekért elnevezésű díjról, amelyet minden évben egy-egy szervezet és személyiség kaphat. Végül elmondta, három évre az Egyensúly AE Egyesületet bízták meg a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ feladatainak ellátásával.