A békéscsabai erkély lett a legvirágosabb

Idén egy viharsarki erkélyt választott a közönség a legszebbnek. A Virágos Magyarország pályázaton a legvirágosabb balkonokat és előkerteket keresték.

Az országos versenyre beérkezett több ezer nevező közül a zsűri 50-50 képet választott be kategóriánként a közönségszavazatos erkélyek közé. Hétfőn délelőtt pedig a legtöbb reakciógombot kapott képeket közönségdíjjal és értékes nyereménnyel jutalmazták.

Kovács Marianna éppen a verseny lezárása előtti percekben mesélt arról, hogy a csabaiak támogatásának köszönhetően, közel ezernyolcszáz szavaz érkezett a családjuk erkélyére, amellyel esélyesek lettek az első helyezésre.

– Több virágkedvelő csoportnak is a tagja vagyok az interneten, itt hallottam először a versenyről. Egy hétig lehetett szavazni a virágos erkélyekre. Két békéscsabai oldalon is megosztottam a posztot, ahol rengetegen kedvelték a mi kis erkélyünket – ismertette.

A kétgyermekes édesanyát elmondása szerint nagyon boldoggá teszi mindaz, ami a kertészettel és a növényekkel kapcsolatos. Nagyon szívesen dolgozna kertészetben, vagy egy olyan helyen, ahol kiélhetné a kreativitását. Saját otthonuk erkélyét is már közel hat éve szépítgeti.

– Párom asztalos, így sokat segített a kiülő, az asztal és az előfal elkészítésében. A szivacsra a huzatot én varrtam. Kiegészítőink pedig a kilencéves kislányom keze munkáját dicsérik, aki a kézműves táborokban készítette évről évre a szebbnél szebb kincseket, melyek mostanra az erkélyünk fontos ékei lettek – mesélte a büszke édesanya.

Ugyanakkor nemcsak a bútorok, hanem a virágok kiválasztásakor is fontos szempont volt a gyerekek biztonsága, így muskátli, begónia, puskapor, mézvirág, pistike, vinka, zöldike és pletykák is díszíti a pár négyzetméteres helyiséget. – És idén először paradicsom is van a kisfiam kedvéért – tette hozzá Marianna.

Beszélgetésünk közben lezárták a szavazást, melynek mint kiderült, egyik nyertese a csabai édesanya lett, aki örömében azt ígérte, a százezer forint értékű kertészeti utalványból további virágokat ültet majd az erkélyükre, valamint a lépcsőházuk előtti kertet is szeretné szebbé varázsolni.

