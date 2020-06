A Békés megyei nyolcadikosok szűk körben búcsúznak el

Ahogy az oktatás is a megszokottól eltérő, digitális formában zajlott az elmúlt hónapokban, úgy a hétvégén időszerű általános iskolai ballagásoknak is különleges módot kellett választaniuk az intézményeknek. Bár nagyobb ünnepséget nem tartanak, Békésben is mindenhol igyekeznek méltóképpen búcsúztatni a diákokat.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Kovács Nóra, a Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola egyik nyolcadikos osztályának osztályfőnöke elmondta, náluk több körben zajlik majd a ballagás, melynek első eleme egy virtuális búcsúztatás. Ennek keretében június 13-án, szombaton vetítenek majd három végzős osztályuknak egy videót, amelyben osztályfőnökeik mondanak nekik beszédet, illetve járják körbe az intézményt. Hozzátette, idei eseményük különlegességét nem csupán a koronavírus miatt kialakult helyzet adja, hanem az is, hogy elsőként ballagtatnak általános iskolásokat. Majd második körben egy bizonyítványosztással egybekötött záró istentiszteletet tartanak az evangélikus templomban, ahol személyesen is elköszönhetnek egymástól a tanárok és a gyerekek. Itt ugyanis elég nagy a tér, így be tudják tartani a szükséges távolságot, a hetedikes ballagtatók, illetve a végzősök kísérői azonban ezen sem vehetnek részt. Az osztályfőnöktől megtudtuk, diákjai meglátása szerint már nagyon izgatottak a ballagást illetően, amire igazán az egy héttel ezelőtti tablóképfotózásuk óta kezdenek hangolódni. Ott ugyanis nagy örömmel találkoztak és beszélgettek újra személyesen, de egyben arra is rádöbbentek, hogy lassan tényleg lezárul életük egyik korszaka. Végül Kovács Nóra elárulta, idén az első általános iskolai ballagással együtt egy olyan, már a gimnazistáknál létező hagyományt indítanak el, amelyben a nyolcadikos osztályok – tanulmányban, sportban vagy közösségi életben – kiemelkedő tagjait egy-egy életre szóló emlékkel jutalmazzák. Utóbbiakat a bizonyítványokkal együtt a templomi eseményen adják át. Palatinus Pál, a békési Szegedi Kis István Református Intézmény igazgatója elmondta, általános iskolájukban a koronavírus-veszélyhelyzetben életbe lépett korlátozások miatt videóbemutatóval egybekötött online ballagást terveztek búcsúzó diákjaik számára. Az ehhez szükséges felvételt már el is készítették, viszont az operatív törzs tájékoztatása alapján, melyben engedélyezték szűk körben a ballagásokat, most próbálnak újratervezni eseményükkel kapcsolatban. Egyelőre még nem tudja, pontosan miként valósul meg ünnepségük, ugyanis mintegy 100 ballagó diákjuk van, akiket értesíteniük kell az esetleges változtatásról. A gyulai Balogh Hajnalka elmondta, nyolcadikos lányával a napokban értesítették őket arról, hogy bár nem a hagyományos formában, de rendeznek ballagást iskolájukban. Bár kísérők nem mehetnek be a gyerekekkel, de azok elbúcsúzhatnak az intézményben tanáraiktól és az osztálytársaktól, ezt követően pedig egy szűk körű családi ebédet tartanak majd otthonukban. Hozzátette, gyermeke örömmel fogadta a hírt, hogy élőben is elköszönhet tanáraitól és társaitól egyaránt. A szülőket arra kérik, hogy ne menjenek az épületbe Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, nagyon sokan fordultak hozzájuk az elmúlt napokban az általános iskolai ballagások megtartásának kérdésével kapcsolatban. Kifejtette, mivel természetes igény az, hogy a fiatalok szeretnének elbúcsúzni azoktól az intézményektől, melyekben sok évet töltöttek el nap mint nap társaikkal és tanáraikkal, ezért ettől az élménytől nem szeretnék őket megfosztani. Mindezt pedig az egyre kedvezőbbre forduló járványügyi helyzet is lehetővé teszi, így az osztályok számára megengedett – természetesen a megfelelő távolságtartással és higiéniai szabályok betartásával –, hogy végigjárhassák iskolájukat, azokat az osztálytermeket, ahol sokáig tanultak. Mindezt arra való tekintettel is javasolja, hogy ebben a korosztályban csekély, országszerte mindössze 85 megbetegedés fordult elő a járvány kezdete óta. Az intézményeket azonban minden esetben arra kérik, a búcsúztatókat úgy szervezzék meg, hogy a diákok betarthassák az óvintézkedéseket, a szülők épületen belüli jelenlétét pedig nem javasolják a program ideje alatt.