A béke jegyében futottak Mezőkovácsházán

Futás a békéért elnevezésű, összefogást, bajtársiasságot és kitartást is jelképező sportesemény hívta fel a figyelmet a Nemzetközi Katonai Sporttanács 1948. február 18-ai megalakulásának évfordulójára. A Honvéd Kadét Program bázisintézményeként a battonyai Mikes és a házigazda, a mezőkovácsházi Hunyadi középiskola diákjai, valamint katonák voltak a keddi esemény aktív résztvevői.

A Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj kijelölt állománya, a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium valamint a Battonyai Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium kadét programban részt vevő diákjai közös futáson vettek részt. Mezőkovácsháza alpolgármestere, Varga Gusztáv a megnyitón úgy fogalmazott, ha futással lehet tenni a békéért, veletek tartok!

Arra már Lipták József alezredes emlékeztette a hallgatóságot, ez a jeles nap azt a célt szolgálja, hogy bebizonyítsák, a katonák nem csak a harctereken, hanem a civil mindennapokban is jól felkészültek, a sportban is megállják a helyüket. Ennek a szervezetnek 136 ország a tagja. A tagországok katonái világszerte több százezren futnak ezen a napon. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak a Zrínyi év jegyében a Honvéd Kadét Programban résztvevő középiskolák, a honvéd kadétos diákok 2020-ban is.

S hogy Békés megyében miért éppen Mezőkovácsházán tartották az első ilyen alkalmat kedd reggel? Arról a Békéscsabai Tankerület Központ képviseletében Domokosné Németh Ildikó beszélt. A Magyar Honvédség Honvéd Kadét Programjának a tankerület által fenntartott Hunyadi, valamint a battonyai Mikes középiskola is részese.

– Százötven diák ad példát arra, hogyan lehet a béke jegyében sportteljesítményt produkálni. Ugyanakkor ez a futónap alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges életvitel fontosságára, miközben a közösségépítő jellege is említésre méltó – tette hozzá a tankerület szakmai igazgató-helyettese. Elhangzott, a Hunyadiban szeptembertől a kilencedik évfolyamon vezették be az új tantárgyat. A katonai alapismeretekből érettségizhetnek is majd a fiatalok. A kadét program fontos erkölcsi értékeket közvetít (hazaszeretet, bajtársiasság stb.) azon az úton, hogy a diákok hazájukat szerető felnőttekké váljanak.

A rendezvényen Molnár Mihályné, a battonyai Mikes igazgatója a Honvéd Kadét Program bázisintézményeként végzett eddigi tevékenységükről mesélt a hallgatóságnak.