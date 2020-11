A battonyaiak is intézkedtek, bezártak

Bezárt a battonyai könyvtár és a művelődési ház és a Fodor Manó Helytörténeti Gyűjtemény is.

A battonyai könyvtárban már a keddi író-olvasó találkozó is elmaradt, a szervezővel egyeztetett döntés alapján. Később tervezik pótolni. A helyi művelődési ház kollektívája is bejelentette, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel, a kormányrendelet szerint szerdáól legalább 30 napig általános rendezvénytilalom lépett érvénybe, így a közművelődési intézmények – köztük a battonyai művelődési ház is – zárva tartanak.

– Mi azon dolgozunk ebben az időszakban is, hogy értékes és érdekes tartalmakat, illetve kulturális élményeket nyújtsunk itt, az intézmény közösségi oldalán a város lakosságának, hiszen nem maradhatunk kulturális élmények nélkül – fogalmaztak tájékoztatójukban.

A Fodor Manó Helytörténeti Gyűjtemény is bezárt a rendelet szerint.