A bakancsos túrázás mellett kerékpárra is pattannak ősszel

A nyári utazásokról ugyan már csak az emlékeinket őrizhetjük meg, azonban az őszi hetek is számos programot nyújthatnak számunkra. Minderre természetesen a látnivalókkal teli Békés megyében is van lehetőségünk, de a régió határain kívülre is utazhatunk.

Pirosné Blénessy Erika, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal külkapcsolati és turisztikai koordinátora elmondta, a Békés megyeiek számára sok kirándulási lehetőséget ad a Körösök környezete és vízi világa, amely az őszi időszakban is számos kerékpáros és gyalogos túrának ad otthont. A családosok körében pedig egyre elterjedtebbé válik a kalandparkok látogatása, amire már Gyulán és Orosházán is van alternatíva, de éppúgy kedvelik a Szarvason található Körösvölgyi Állatparkot is. Továbbá töretlen népszerűségnek örvend körükben a Szarvasi Arborétum, azon belül a Mini Magyarország, hazánk legnagyobb és egyben egyetlen interaktív makettparkja, melyet már felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és őrvidéki épületek is gazdagítanak. Állandó érdeklődés övezi továbbá a gyulai várat és az Almásy-kastélyt – tette hozzá a koordinátor. Akik pedig pihenésre vágynak ősszel, leginkább a zárt élményfürdőket, illetve az azokhoz kapcsolt szállodákat keresik. Mindenkire igaz azonban, hogy amíg az időjárás engedni, inkább a kinti programokat részesítik előnyben, hiszen az emberek igyekeznek kihasználni minden szabad levegőn töltött percet a tél beállta előtt. Végül elmondta, mivel Békés megye sík vidéken helyezkedik el, ezért azok, akik a Dél-Alföld régió határain kívül keresnek kikapcsolódási lehetőséget, előszeretettel választják a hegyvidéki utazásokat. Utóbbiak közül népszerű Észak-Magyarország, illetve közkedveltek a bor- és gasztronómiai túrák. Pásztai András, a Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Ügynökség képviselője elmondta, a Békés megyei kirándulni vágyók ősszel is előszeretettel választják Bihar megyét, hiszen az aktív kikapcsolódásra vágyóknak a terület hegyvidéke ilyenkor is ideális helyszínt biztosít. Közelsége miatt lehet akár egynapos túrák kedvelt célpontja, de egyre többen döntenek 2-3 napos hétvégi utazások mellett is. Különlegességeként említette, hogy a hegyvidék minden évszakban más-más arcát mutatja meg, újdonsága pedig, hogy a „bakancsos" kirándulók mellett a bővülő kerékpárutak miatt ma már sok biciklis turista is felkeresi a térséget. Továbbá egyre többen választják a Bihar megyei termál- és gyógyfürdőket is. Új szolgáltatásként említette még a térségben a barlangi turizmust, amely évszaktól függetlenül bárki számára elérhető, és különleges élményt jelent az Erdélyi-szigethegység föld alatti világára kíváncsi túrázók számára. Végül elmondta, a Bihar megyei kulturális turizmus ilyenkor szintén kedvelt a Békés megyeiek körében. Ezen belül Nagyvárad nyújt ideális helyszínt épített öröksége révén. Másrészt, ha időben távolabbra tekintünk, érdemes a téli kikapcsolódással kapcsolatban is 2-3 napos hétvégéket tervezni a Bihar-hegységbe, hiszen a két sípálya (Biharfüred és Vértop) ma már nem csupán a síelés szerelmesei számára elérhető, hanem olyan szórakozási lehetőséget is biztosít, mint például a biharfüredi kiépített tubingpályára vagy a külön szolgáltatásként igénybe vehető motorosszán-túra, amely csapatépítő tréningek résztvevőinek adhat felejthetetlen élményeket. Keresik az időszakos programokat Kotroczó Henrietta, a csabai Tourinform irodavezetője elmondta, tapasztalataik szerint amíg nyáron a nyitott fürdőkkel rendelkező belföldi települések után érdeklődött a lakosság, addig az ősz beköszöntével már a zárt, élményelemekkel ellátott strandokat keresik. Utóbbiakat leginkább a hétvégeken, illetve az őszi szünetre előre foglalják. Kedvelik még a Dunakanyart, a túrázási lehetőségek miatt, valamint a borral és a szürettel kapcsolatos rendezvények helyszíneit, illetve az egyéb időszakos fesztiválokat.