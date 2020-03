A 47-es fejlesztéséről tárgyaltak Budapesten

A tervezett kétszer kétsávos 47-es főút lehetséges nyomvonalával kapcsolatban tárgyalt dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral hétfőn Budapesten, az Innovációs és Technológiai Minisztériumban Dankó Béla országgyűlési képviselő.

Mint megtudtuk, az egyeztetésen részt vett Siklósi István, Mezőberény; Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa és Kardos Károly, Körösladány polgármestere, valamint dr. Farkas József, Szeghalom alpolgármestere.

Az országgyűlési képviselő Facebook oldalán számolt be a konzultációról. Mint kiemelte, a megbeszélésen elmondták: továbbra is azt az álláspontot képviselik, hogy a szakasznak az érintett települések közelében kellene futnia, mert az szolgálja az érintett helységek érdekeit. Dankó Béla a posztjában hangsúlyozta: véleményük szerint a megye túlnyomó része számára is ez a változat lenne az előnyösebb.

– Az újabb útfejlesztés kiemelten fontos lenne megyénk számára, hiszen amellett, hogy erősíti a közlekedés-biztonságot, szolgálja térségünk gazdasági helyzetének előmozdítását is – húzta alá.