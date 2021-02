5+1 hobbi azoknak, akik unják a bezártságot

A járványhelyzet idejére bevezetett tilalmakat mindannyian máshogy éljük meg. Sokaknak a bezártság egyet jelenthet a pokollal, kedvtelenül, motiválatlanul töltik az estéket. Cikkünkben összeszedtünk 5+1 hobbit, amelyek feldobják mindennapjainkat úgy, hogy ne sértsük meg a korlátozásokat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Induljunk kulináris kalandra!

Noha a házhoz szállítás lehetősége adott, sokunknak hiányzik az éttermekben elköltött közös vacsora. Azt azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy kevés erőbedobással mi is olyan étkeket tehetünk le az asztalra, amitől a barátoknak, a családnak is kellemes pillanatokat okozhatunk. Ezzel együtt mi is új készségeket szerezhetünk.

Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács hírportálunknak elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a kijelölt szakács tisztában legyen az alapanyagokkal és a saját képességeivel. A szupermarketekben már szinte mindent megkaphatunk, akár polipokat, rákokat is, érdemes utánajárni, hogy ezeket pontosan hogyan is kell elkészíteni.

– Arra is kell figyelnünk, hogy a család, vagy akinek főzünk, mennyire kedveli az adott fűszereket. Például, ha koriandert, vagy csillagánizst használnánk, győződjünk meg róla, hogy azok mindenki szájízének megfelelnek-e

– emelte ki.

A mesterszakács iránymutatásában arra buzdított minket, hogy ismerkedjünk először a magyar, illetve a magyar nemzetiségi konyhával, hiszen azok oly sokrétűek, hogy bőséges elfoglaltságot adnak a járványhelyzet idejére.

Csináld magad!

No nem feltétlenül kell egyből arra gondolni, hogy egy horgolótűvel nekiállunk megvalósítani az utolsó vacsora csoportképét, kezdetnek gondolkozhatunk kicsiben is. Inspirálódhatunk számos kreatív oldalról és pár száz forintból akár új éke is lehet a lakásunknak. Egy kis madzag, egy henger alakú doboz, némi ragasztó és meg is van az újrahasznosítás jegyében elkészült vázánk.

Mák Anita, akit még a Csabagyöngye Kulturális Központ adventi videóiból ismerhettünk meg, már hosszú ideje foglalkozik kézműveskedéssel. Elmondása szerint a legfontosabb, hogy spontánok legyünk, merjünk bízni a fantáziánkban.

– Szinte hihetetlen, hogy mennyi mindent valósíthatunk meg elsőre feleslegesnek tűnő tárgyakból. Feldobhatjuk a ruhatárunkat, otthonosabbá varázsolhatjuk a lakásunkat és kellemes élményt okozhatunk a gyerekeknek is, ha közösen szorgoskodunk

– ecsetelte.

Makettezés

A kézműveskedéssel egy kalapba rakhatjuk a makettezést, mely reneszánszát éli. Már kedvenc filmjeink járműveit is megépíthetjük, noha előfordul, hogy egy-egy darabért komolyan a zsebünkbe kell nyúlnunk, hiszen például a Csillagok Háborújából megismert Ezeréves Sólyomért a kereskedők elkérhetnek akár 160 ezer forintot is.

De azoknak is ajánljuk ezt a hobbit, akik nem szeretnének kéthavi lakbért költeni egy doboz műanyagra, hiszen párezer forintból már igen komoly darabokat állíthatunk össze. Amellett, hogy kikapcsol, a lehetőségeink végtelenek, akár egész diorámákat is megvalósíthatunk.

Műterem az otthonunkból

Nem kell már profi felszerelés ahhoz, hogy elkezdjünk kicsit komolyabb fotókban gondolkozni, hiszen a legtöbb okostelefon már bőséges képalkotási funkcióval van ellátva. A közösségi oldalakon foglalatoskodó tartalomgyártók közül pedig nagyon sokan a telefonra esküsznek. Ugyan a korlátozások miatt kevesebb lehetőségünk van, otthonunkból is könnyedén varázsolhatunk rögtönzött fotóstúdiót.

Bencsik Ádám, hírportálunk fotóriportere elmondta, hogy a telefonos fotózás során a kompozícióra és a fényekre kell figyelnünk, ha ütős képeket szeretnénk.

– Ha be vagyunk zárva akkor sincs baj, hiszen otthonunkban is fotózhatunk csendéleteket, makrókat, vagy egy timelapse-t készítve megörökíthetjük egy növény fejlődését. Nagy divat lett abból is, hogy az emberek egy fotónaplót készítenek a karanténról, illetve arról, hogy miként élik meg a bezártságot. A fényjátékot pedig megoldhatjuk az ablakon át bejövő természetes fénnyel, vagy akár egy biciklivillogóval is

– ecsetelte.

Csapjunk a húrok közé!

Az internetnek köszönhetően könnyebben ismerkedhetünk a hangszerekkel is. Kották, tabulátorok millióit találhatjuk meg online, és a videós tartalomgyártók közül pedig sokan nyújtanak ingyenes segítséget. Noha ez első olvasatra nagyobb befektetés lehet, és kissé bizonytalanul állunk hozzá, érdemes először használt hangszerben gondolkozni. A Facebookon is találhatunk számos csoportot, ahol a gitárok gazdát cserélnek nap mint nap. Ezeket böngészve akár hasznos tippekkel is gazdagodhatunk.

Ám mi van akkor ha szívünk ügye a hangos rockzene, ám sorházban, vagy panelben élünk, és nem szeretnénk új hobbinkat a jószomszédi viszony kárára csiszolgatni? Szerencsére a hangszergyártók erre is gondoltak, hiszen egy külső hangkártya és egy laptop segítségével fülhallgatón keresztül is élvezhetjük kedvenc akkordjainkat. Csak a fülünk bírja el a decibeleket!