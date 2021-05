Fizetős a parkolás, nincs már zsúfoltság

Keddtől ismét fizetni kell a parkolásért Békéscsabán, Gyulán, valamint Gyopárosfürdőn. A tapasztalatok szerint megszűnt a zsúfoltság a megyeszékhely belvárosában, immár lehet találni szabad helyeket. Hatalmas sor állt az Irányi utcai ügyfélszolgálati irodánál, hogy bérletet váltsanak az autósok.

Amíg ingyenes volt a közterületi parkolás a járvány elleni védekezés miatt, addig csak szerencsével lehetett szabad helyeket találni a megyeszékhely belvárosában. Kedd óta viszont jegyet vagy bérletet kell váltani, ismét dobálni kell az aprókat az automatába – nem véletlen, hogy hatalmas volt a sor az Irányi utcában, a vagyonkezelő zrt. ügyfélszolgálati irodájánál.

Immár találni szabad helyet a belvárosban

Hírportálunk munkatársa tett egy próbát, arra kíváncsian: annak, akinek a főtéren akad dolga, a Szent István térhez milyen közel tud megállni autóval. A Szent István téren nem akadt szabad hely, a Szabadság téren is csak egy, mozgáskorlátozottból viszont több is. A római katolikus templom előtt sem volt érdemes próbálkozni, ugyanis mindegyik hely foglalt volt.

A közeli utcában viszont megszűnt a tumultus, több hely közül is lehetett választani. Mind a Derkovits soron, mind az Árpád soron akadt pár szabad hely, illetve a Kossuth téren és a közeli Malom téren ugyancsak megszűnt a korábban tapasztalt zsúfoltság. A Munkácsy és az Irányi utcákban szintén több hely kínálta magát. Noha a Hunyadi téren csak két szabad parkoló volt, a Belvárosi iskolánál tíznél is több hely akadt, pedig a múlt héten mindegyik foglalt volt.

A parkolási díj a forgalmat is szabályozza

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere is beszámolt arról Facebook-oldalán, hogy keddtől ismét parkolási díjat kell fizetni a kijelölt parkolóhelyeken. Mint írta, sokan érdekes tapasztalatokkal is gazdagabbak lettek az elmúlt hónapokban.

– Az ingyenes parkolás időszaka rávilágított arra, hogy a parkolási díj nagyon fontos forgalomszabályozási eszköz – tette hozzá. – Kétségtelen, hogy fontos önkormányzati bevétel a parkolási díj, amelyből a parkfenntartást és a parkolók, valamint környezetük gondozását is finanszírozzák, azonban láthatóvá vált az elmúlt hónapokban, hogy forgalomszabályozó eszközként elősegíti azt, hogy jobb eséllyel találjon szabad parkolót a belvárosban az az autós, akinek ott dolga van. A parkolási díj ugyanis arra ösztönzi az autósokat, hogy akkor menjenek a belvárosba kocsival, ha ez tényleg szükséges, és csak addig várakozzon ott a járművük, ameddig valóban indokolt. Így kevesebb autó kevesebb ideig parkol a kiemelt területeken. Ez környezetvédelmi és kényelmi szempontból egyaránt előnyösebb. Ezért van az, hogy meglepően sok autós örül annak, hogy ismét fizetős a parkolás a kijelölt övezetekben.

Orosházán nem, de Gyopárosfürdőn kell fizetni

Orosházán eddig, és most sem kell a parkolásért fizetni. Gyopárosfürdőn, közvetlenül a strand- és élményfürdő főbejáratának a szomszédságában viszont igen, az automatákat be is üzemelték kedden. Mostantól vagy helyben, az óráknál, vagy applikáción keresztül kell megfizetniük az autósoknak a díjat.

Csabán adtak két hét haladékot a sárga bérleteseknek A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél elmondták, keddtől ismét fizetős a parkolás Békéscsabán, az automatákat felkészítették minderre, a díjak a tavalyihoz képest nem változtak. A lakossági, sárga bérletesek kaptak némi haladékot: ha kiteszik a szélvédő mögé a tavalyi bérletet – és közben megveszik az ideit –, akkor ők június 7-ig ingyen parkolhatnak otthonukhoz közel, viszont bérlet híján 7-én már fizetniük kell. Hozzátették: azoknak, akik tavalyra éves bérletet vásároltak, idén már erre az évre nem kell bérletet venniük. Azon bérletek érvényessége, amelyik az előző évről áthozott és kifizetett – de az ingyenessé vált parkolás miatt le nem parkolt – időszakra volt kiállítva, automatikusan meghosszabbodik június 1-jétől számítva a kifizetett időszakkal. Akinek tehát egy hónapja maradt bent, az egy hónapot; akinek három, az három hónapot parkolhat a korábban megváltott bérletével.

