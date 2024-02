Az elmúlt évek nem tették lehetővé a megszokott aktivitású közösségi tevékenységeket, ám az igény mindig is megvolt az együttlétre. Lassan ismét megvalósulnak a már megszokott és várt események, rendezvények Csanádapácán.

Közösségi program volt a csigapödrés.

Forrás: Facebook

– Egyesületünk fontosnak tartja a régi szokások, hagyományos téli tevékenységek felelevenítését, megtartását. Ehhez kapcsolódik egyik kedves téli elfoglaltságunk, a csigatészta készítése. Régen a lakodalmak előtt ültek össze így az asszonyok, hiszen a finom tyúkhúsleves csak ezzel a tésztával kerülhetett az ünnepi asztalra. Mi a nőnapi ünnepségre tervezett ragulevesbe főzzük bele ezt a saját készítésű csigatésztát. Örülünk annak, hogy a téli hónapokban már kérdezgették az asszonyok, mikor is kezdjük a munkát. Az összeszokott csapat ügyes mozdulatokkal pödörte a kis bordázott fán a tésztát. A nyers tésztát otthon gyúrták be a tagok, a kész csigákat kiterítve szárítgatjuk. A délutánokat kellemes hangulat, jó beszélgetés, sütizés, nevetés jellemezte – számoltak be megkeresésünkre.