A sztratoszféra meghódítására vállalkozik a csorvási Edison, A Hónap feltalálója programban jutalmazza kreatív klubtagjait. Elektromos autójukat folyamatosan fejlesztik a fiatalok sok támogató közreműködésével - szinte visszatérő rendszerességgel cikkezünk egy szerény, de annál komolyabb tehetséggondozó kollektíva és elszánt felnőtt segítőik áldozatos és izgalmas munkáiról.

Legutóbb is jó hírekről számoltunk be: szintén támogatók segítségével elkezdődött az Edison Klub Közösségi Tér kialakítása. Az épület erősáramú és kommunikációs földkábeleinek lefektetése már megtörtént. Az önkormányzat által elnyert 6 millió forint viszont nem elegendő a közösségi tér kialakítására, ezért további támogatókat várnak a munkák sikeres befejezéséhez. A helyszínen járva egyelőre az látszik, hogy a "rombolás", vagyis a bontás elkezdődött, s ahogy Murvai József klubvezető fogalmazott, kisebb s nagyobb, illetve inkább nagyobb döccenőkkel szembesülnek.

– A két éve elnyert 6 millió forint a felújításra látszott, nem lesz elég, a kivitelező 11 milliót számolt már akkor is. Csökkentett megvalósítással, de a munka elkezdődött: kisebb ablakok, kisebb ajtók, elhanyagolható lesz a külső festés. Viszont a műhelynél továbbra is ragaszkodnunk kell az 1,5 méteres ajtónyíláshoz, hogy ne az ajtóméret szabja meg, hogy mit és mekkorát alkossunk. (Az elektromos autónkat pakolásztuk már a technika terem ablakán ki s be...). A közösségi térben továbbra is hajópadlót szeretnék a simított beton helyett. Pillanatnyilag minden pályázati forrást felkutatunk, támogatókat keresünk, hogy ezeket a több százezer forintos tételeket sok más lemondása után megcsináltathassuk - nyilatkozta a klubvezető néhány nappal korábban, ám a történet azóta fordulatot vett.

Murvai József örömmel hívta szerkesztőségünket, hogy újabb támogatókra lelt a klub: – Sikerült támogatókat szerezni, így a legfontosabb kritériumok teljesülhetnek. Az ablakok kiegészítésére kaptunk 130 ezer forintot a szülőktől és más segítőinktől. A műhelykapu (240 ezer forint) megvásárlását egy helyi cég vállalta és a burkolatok beszerzésére is van ígéret.

S ha elkészül végre a beruházás, az Edison Klub tagjai külső tárolóban tudják elhelyezni a motoros-vitorlás hajót, az elektromos autó utánfutóját. Az épületben külön garázsba kerül az elektromos autó. Fotólaborban kísérletezhetnek majd a diákok, a közösségi térben és a műhelyben tudjuk majd elhelyezni a közel egymillió forint értékű eszközüket.