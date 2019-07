biztonság / 5 perce

Békés megyében is zajlik az aratás. A csapadékos hétvége után előfordul, hogy a mezőgazdasági gépek, a nem aszfaltozott utakon is közlekedő szállító járművek sarat hordanak fel az úttestre. A lassú járművek előzése is fokozott figyelmet igényel.