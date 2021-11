Csodával határos módon élve szállt ki a sofőr ebből az autóból

A baleset kedd reggel történt a Washington állambeli Mount Vernon közelében, a Skagit-folyó fellett átvezető hídon – írja a Daily Star.

A nő Nissanjába hátulról szaladt bele a kamion, majd hatalmas erővel lökte bele egy másik járműbe. A balesetről készült képeken látható, ahogy

A TEHERAUTÓ TELJESEN MAGA ALÁ GYŰRTE A NŐ AUTÓJÁT.

A történetet a Twitteren megosztó állami rendőr, Rocky Oliphant azt mondta, mikor a helyszínre értek, hallották, hogy a nő a roncsban rekedt. Miután kiszabadították, a nőt kórházba szállították, de mint kiderült,

CSAK KÖNNYEBB SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.

There’s really not a word to describe this collision. Miraculously believed to be minor injuries. The car was struck from behind, folded the car in half, and semi came to rest on top of the car. In my 14 year career, I have never seen anything like it. https://t.co/iUsSNIhHYV pic.twitter.com/EPGI70s3Um

— Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) November 16, 2021