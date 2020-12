Vigyázzunk, hogy honnan és kitől vásárolunk!

Az internet egyre nagyobb térhódításával és az ünnepek közeledtével többen vásárolunk online. Azonban ha az interneten vásárolunk, akkor nem árt vigyáznunk, hiszen könnyen válhatunk csalás áldozatává.

Az online vásárlásnak számos előnye van. Többek között nem kell sorban állunk, akár az ágyból, pizsamában is leadhatjuk rendelésünket, melyet aztán az ajtónkig hoznak. Ezzel szemben azonban vannak hátrányok is. Előfordulhat, hogy nem az termék érkezik meg amit rendeltünk, amit a képen is láttunk, vagy ami a legrosszabb, hogy az előre kifizetett árut meg sem kapjuk.

Annak érdekében, hogy ne legyünk csalás áldozati a Nemzeti Kibervédelmi Intézet megalkotott egy kisfilmet.

A pénzünk elvesztése mellett, akár bankkártyánk adait is ellophatják, így fontos, hogy

– Ne küldje el bankkártya-adatait e-mailen vagy lefotózva!

– Ha nem vásárol, ne adja meg a kártyaadatait!

– Ellenőrizze a weboldal fizetési biztonságát!

– Győződjön meg az adatátvitel biztonságáról!

– Mentse el az összes, online vásárláshoz kapcsolódó dokumentumot!

A biztonságos vásárlásról és eladásról ide kattintva talál bővebb információt.