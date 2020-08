Lakásán, ezer forintért adta a varázsdohányt egy vésztői férfi

Varázsdohánnyal bizniszelt a lakásán a vádhatóság szerint egy most 43 éves vésztői férfi, aki emiatt állt csütörtökön a Szeghalmi Járásbíróság elé. A vádlott csak részben ismerte el bűnösségét, és mint mondta, számára csupán az volt a lényeg az üzlettel, hogy ő ingyen fogyaszthassa a szert, mivel 2017 eleji szabadulását követően ismét rászokott, pedig próbálta letenni. Az előkészítő ülésen nem született ítélet az ügyben, tárgyalást tűztek ki.

A járási ügyészség szerint a most 43 éves vésztői férfi 2018 elejétől 2019 eleji elfogásáig a lakásán értékesített varázsdohányt. Interneten keresztül rendelt ilyen, a hasisra és a marihuánára hajazó, mesterségesen előállított, új pszichoaktív anyagnak minősülő szert tartalmazó csomagokat. Összesen közel harminc alkalommal fogadott pakkokat, amelyek értéke közelíti az 1 millió forintot.

A vádirati tényállás alapján a varázsdohányból ő is fogyasztott, illetve többeknek, több mint tíz embernek adott el az anyagból. A vevők a szerért alkalmanként, adagonként általában ezer forintot fizettek. Volt olyan vásárló, aki a járási ügyészség szerint legalább 76-szor járt a vádlottnál és több mint 80 ezer forintot hagyott nála, volt olyan, aki közel 180 ezer forint értékben szerzett be varázsdohányt tőle. Volt, aki naponta, de legalább hetente többször is megfordult a Bezerédi utcai házban.

A járási ügyészségen új pszichoaktív anyaggal való visszaélés, valamint kábítószer birtoklása miatt emeltek vádat a 43 éves vésztői férfi ellen. Azt indítványozták, hogy ha a vádlott teljes mértékben beismeri bűnösségét, akkor szabjanak ki vele szemben 3 év 8 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztést, valamint rendeljenek el 561 ezer forint értékben vagyonelkobzást, mivel a tényállás szerint ekkora bevételre tett szert a varázsdohány értékesítésével.

A 43 éves vésztői férfi csak részben ismerte el bűnösségét a Szeghalmi Járásbíróságon csütörtökön tartott előkészítő ülésen. Kiderült, hogy korábban is volt már büntetve, rablás és garázdaság miatt, és hogy 2017 elején szabadult. Hangsúlyozta, ezt követően dolgozott, amíg a betegsége engedte, mint fogalmazott, szívinfarktusa és lágyéksérve miatt nem igazán kap munkát. Tagadta, hogy azért üzletelt a szerrel, hogy abból tartsa el magát, kiemelte, nem is halmozott fel vagyont.

– Nekem ebből semmi hasznom nem volt, de nem is akartam, csak az volt a lényeg, hogy én ingyen szívhassak – mondta. Hozzátette, próbálta letenni a szert, de mikor elvesztette munkahelyét, teljesen maga alá került, depressziós lett, a varázsdohányban keresett és talált menedéket. Saját magának rendelte a szert olyan internetes oldalakról, ahol azt hirdették, hogy teljesen legális, aztán egyszer csak azt vette észre, hogy már ő segít ismerőseinek az anyag beszerzésében.

Azt hitte, hogy legális, amit csinál A vádlott az előkészítő ülésen hangsúlyozta, bízott abban, hogy legális szerrel kereskedik, és hogy ezt nem bünteti a törvény. A bíró kérdésére, miszerint miért zárkózott be a lakásába és miért próbálta meg a vécében eltüntetni az anyagot, amikor megjelentek nála a rendőrök az előző év elején, azt mondta: megijedt. Elismerte, hogy több olyan vásárlónak adott el varázsdohányt, akik a vádiratban szerepelnek, de azt nem tudta megmondani, hogy hányszor jártak nála és mennyi pénzt hagytak nála. Ugyanakkor azt tagadta, hogy 18 év alattiakat is kiszolgált volna. Kiemelte, hogy a fiatalokat mindig elzavarta. Hozzáfűzte: nem is ismeri azt a két srácot, akik a vádiratban szerepelnek vásárlóként. A varázsdohánnyal kapcsolatban elmondta: volt, hogy kész anyagot rendelt, de olyan is akadt, hogy sárgás, kristályos szert kapott, és aceton segítségével azt sima dohánnyal keverte össze. Hozzátette: Vésztőn sokan élnek ezzel a szerrel, de mint a vádiratból kiderült, szeghalmi vevői is voltak.

