Vádat emeltek a sikkasztó dohánybolti alkalmazottak ellen

A Battonyai Járási Ügyészség sikkasztás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat két magyarbánhegyesi nővel szemben, akik dohánybolti eladóként a készletnyilvántartást meghamisítva okoztak több millió forintos kárt munkáltatójuknak.

A 38 és a 37 éves nő 2015 őszétől dolgozott eladóként egy magyarbánhegyesi dohányboltban. A két vádlott 2016 januárjától 2017 februárjáig a központi ellátóból rendszeresen érkező dohánytermékeket átvette, azonban azokból az átvétel napján a saját céljaikra eltulajdonítottak több tízezer forint értékben különböző márkájú árucikkeket. A két nő a sikkasztás leplezése érdekében a gépi készletnyilvántartásban az eltulajdonított áruk nélkül valótlanul tüntette fel a leszállított és átvett termékeket.

Az idősebb nő továbbá az egyik munkatársát is megkérte arra, hogy ezzel a módszerrel szerezzen neki a kiszállított dohánytermékekből, aminek a felbujtott személy eleget is tett. A két nő mindezek mellett a munkabérük elszámolása érdekében a jelenléti íveken valótlanul tüntette fel az általuk munkában töltött időt, amivel hamis magánokirat falhasználásának vétségét is elkövették.

Az egyik vádlott a több mint egy év alatt közel 4,5 millió, míg a másik 650 ezer forint kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg az eljárás során.

A két nővel szemben a napokban a Battonyai Járási Ügyészség folytatólagosan, nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és többrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat. A legsúlyosabb, sikkasztási cselekmény 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A járási ügyészség a büntetlen előéletű és az elkövetést tagadó nőkkel szemben arra az esetre, ha az előkészítő ülésen az bűncselekményeket teljeskörűen beismernék, végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és a bolti eladói foglalkozástól eltiltásra tett indítványt.

Borítókép illusztráció: Shutterstock.