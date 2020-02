Új pszichoaktív anyaggal élt vissza egy vésztői férfi

A Szeghalmi Járási Ügyészség 2 rendbeli új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette, valamint kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat egy 42 éves büntetett előéletű, jelen eljárásban visszaesőnek minősülő vésztői férfival szemben.

A férfi 2018 elejétől kezdődően rendszeresen értékesített vésztői lakásán a hasis és a marihuána hatóanyagához hasonló, mesterségesen előállított, szintetikus kannabinoid vegyületet tartalmazó szert, amely új pszichoaktív anyagnak minősül. Az anyagot az interneten rendelte több alkalommal és legalább 11 embernek értékesített belőle rendszeresen, köztük 18 év alatti személyeknek is, amely tevékenységből legalább 561.500.-Ft bevételre tett szert.

A terhelt maga is fogyasztott a szerből, ezen felül marihuánát is birtokolt, amely hatóanyaga kábítószernek minősül. A járási ügyészség vádiratban előterjesztett indítványa arra irányul, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, meghatározott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, 561.500.-Ft erejéig rendeljen el vele szemben vagyonelkobzást, és kötelezze őt a nyomozás során felmerült közel 1.700 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is – tájékoztatott közleményében a Békés Megyei Főügyészség.