Több kerékpáros hajtott fel mostanában autóútra, autópályára

A szélsőséges időjárás orvosmeteorológiai szempontból is nagy hatással van a közlekedőkre. Talán ez okozta azt, hogy a minap egy férfi az M1-es autópályán, egy másik az M3-as leállósávján kerékpározott. Az M44-es Békés megyei szakaszára is hajtottak már fel kerékpárosok. Egy külföldi férfit és egy megyénkbeli nőt értek tetten a rendőrök. Mindketten elmondták, hogy eltévedtek, és nem szándékosan mentek rá az autóútra. Ami nemcsak szabálytalan, hanem veszélyes is.

Szombati Andrea, a megyei főkapitányság sajtószóvivője elmondta, nem sokkal az M44-es átadása után a szarvasi csomópont közelében közlekedett egy férfi rokkantkocsival az autóút szélén. A 68 éves, szarvasi férfi a rendőröknek azt mondta, ki akarta próbálni az új utat, és Békésszentandrásig szeretett volna eljutni. A rendőrök felvilágosították, hogy ez nemcsak balesetveszélyes, hanem a szabályok szerint tilos is. A férfit egy közúti ellenőr a kocsijába ültette és hazavitte. A Magyar Közútnál hangsúlyozták, a KRESZ előírásai feketén-fehéren leírják, hogy a gyorsforgalmi utakon csak olyan járművekkel szabad közlekedni, amelyek sík úton is legalább 60 km/órás sebességgel képesek haladni. Más járművek közlekedése szigorúan tilos. Ráadásul a leállósávot is csak meghatározott járművek használhatják folyamatos haladásra. Tehát az M1-es és M3-as autópályán kerékpározó személyek több szabálytalanságot is elkövettek. Ráadásul ezzel rendkívül nagy veszélybe is sodorták magukat. Szerencsére egyik esetben sem történt baleset vagy személysérülés. – Kerékpárral rendkívül veszélyes felhajtani autópályára, autóútra, hiszen az ott közlekedő járművek vezetői a tilalom miatt nem számítanak biciklisek felbukkanására – ecsetelte Szombati Andrea. – A kerékpár és az autópályán, autóúton közlekedő járművek között nagy a sebességkülönbség, így nagy az esélye annak, hogy egy ütközésnek súlyos, illetve tragikus következménye lesz. Ráadásul a bicikliseket nem védi karosszéria, biztonsági eszköz. Érkezett olyan kérdés is, hogy járdán milyen esetben lehet biciklizni. A sajtószóvivő kiemelte, lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, a gyalogosforgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad tekerni. Emellett lakott területen a főútvonallal párhuzamos járdán a 12 év alatti gyermekek kerékpározhatnak, mivel nekik még tilos a főútvonalon biciklizni. Az úttest alkalmatlansága azt jelenti, hogy azért nem lehet például rajta kerékpározni, mert felbontották az útburkolatot. Tehát, ha valaki a nagy forgalom miatt nem szeretne az úttesten tekerni, akkor emiatt nem mehet a járdán. Fontos tudni ugyanakkor azt is, hogy kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni. Biciklivel nem szabad lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni. Ilyen esetekben le kell szállni a kerékpárról, körül kell nézni, és utána át kell tolni a biciklit az úton. Kétkerekű biciklin 16. életévét betöltött fiatal szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó gyermeket a pótülésen. Kettőnél több kerekű biciklin 17 évesnél idősebb kerékpáros vihet kerékpárt nem hajtó utast. Biciklivel éjszaka és korlátozott látási viszonyok között csak akkor szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson van előrefelé fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpa és fényvisszaverő, valamint a kerékpáros lakott területen kívül fényvisszaverő mellényt vagy ruhát visel. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között be kell kapcsolni a lámpát. Tilos a kerékpárosok számára – főútvonalon 12. életévét be nem töltött gyermeknek kerékpározni;

– elengedett kormánnyal biciklizni;

– a kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni­;

– a kerékpárt más járművel, ­illetőleg állattal vontatni;

– a kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;

– a kerékpárral állatot vezetni. Tehát, amit gyakran látunk, hogy kerékpárral sétáltatnak kutyát, szabálytalan és egyben balesetveszélyes is. Fontos, hogy használják a csengőt Szombati Andrea kitért arra, a gyalog- és kerékpárúton a biciklis a gyalogosforgalmat nem akadályozhatja, nem veszélyeztetheti. Más helyzetekben is, de a gyalog- és kerékpárúton különösen fontos, hogy a biciklin legyen csengő, ami egyébként a kerékpár egyik kötelező felszerelése. Ha a kerékpáros vele egy irányba tartó gyalogosokat közelít meg, mindenképpen csengővel jelezze, hogy érkezik, nehogy a neki háttal lévő gyalogosok ne vegyék észre, és kilépjenek elé.