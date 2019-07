Több kárt is okozott a megyében a vasárnapi vihar

Hatalmas pusztítást végzett a vasárnap délutáni vihar több Békés megyei településen, elsősorban Gyulán és környékén. A szél több épület tetejét megkezdte, a kicsavart fák, letört gallyak utat tettek járhatatlanná és két autóra is ágak dőltek.

Mintegy harminc esethez riasztották a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársait a vasárnap délutáni hatalmas viharral összefüggésben – tájékoztatott Gombos Erik, a szervezet sajtóreferense. Mint elmondta, a délutáni vihar központja a jelzések szerint ezúttal Gyulán volt. A városban a szél megbontotta néhány tanyaépület tetejét, illetve a fociakadémiában is hasonló károkat okozott az elemek tombolása. Információink szerint a Békéscsabát Gyulával összekötő 44-es főútra fa dőlt.

A Gyula és Újkígyós közötti szakaszon pedig több fát csavart ki a szél. Az út átmenetileg járhatatlanná is vált, a katasztrófavédelem munkatársai azonnal helyszínre siettek. A kétegyházi elágazástól Elek felé is letört ágak, gallyak, levelek kerültek az útra alaposan megnehezítve a közlekedést.

Arról is kaptunk bejelentést olvasóinktól, hogy egy fa esett két autóra a fürdővárosban, komoly károkat okozva. Ami némi könnyebbséget jelentett, hogy információink szerint délután öt óráig a gyulai mentőket egyetlen viharral összefüggésben kialakult személyi sérüléshez sem hívták segítségül.

A megyeszékhelyen a gyulaihoz képest kevesebb gondot okozott a vihar, bár azért több fa Békéscsabán is kidőlt, például a ligetben. Jó néhány Facebook poszt is arról árulkodott emellett, hogy nem csak eső, hanem jég is hullott a délután folyamán a város több pontján.

Órákkal korábban egy-egy káreseményhez hívták a tűzoltókat Csorváson és Csanádapácán.

Békéscsabán, a Gerla tanyán található családi házba pedig becsapott a villám, kárt okozva ezzel a berendezésekben.