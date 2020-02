Testvére adatait diktálta be igazoltatáskor egy férfi Szarvason

A Szarvasi Járási Ügyészség közokirat-hamisítás büntette, valamint szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétsége miatt emelt vádat, egy 47 éves büntetett előéletű szécsényi férfi ellen.

A férfi 2018. július 21-én a hajnali órákban, Szarvason úgy vett részt közúti közlekedésben egy autó vezetőjeként, hogy személyi igazolványát és vezetői engedélyét nem tartotta magánál. 4 óra előtt nem sokkal Szarvason, a Kazinczy utca 14. szám előtt rendőri intézkedés alá vonták, amelynek során a férfi testvére személyes adatait diktálta be a rendőrnek, majd a helyszíni bírságról szóló, közokiratnak minősülő nyomtatványt a testvére helyett alá is írta. A férfi korábban 13 alkalommal volt büntetve, köztük közokirat-hamisítás büntette, valamint szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétsége miatt is, erre tekintettel a járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.