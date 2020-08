Tekintélyes bírság jár a száguldozásért

Évek óta a vezető baleseti okok között van a gyorshajtás Békés megyében. A rendőrség folyamatosan és váltakozó helyszíneken ellenőrzi a közlekedőket, és a hatóság közleményeiből az állapítható meg, hogy leggyakrabban a 44-esen és a 47-esen mér a traffipax. Idén volt olyan, hogy Csorvás és Orosháza között egy közel 200 kilométer/órával repesztő Audit mértek be, komoly összegről kaphatott csekket.

– A rendőrség folyamatosan értékeli Békés megye közlekedésbiztonsági helyzetét, és ennek megfelelően, váltakozó helyszínen végez sebesség-ellenőrzéseket – ismertették lapunk kérdésére a megyei rendőr-főkapitányságon.

A korábbi közleményekben többször is hangsúlyozták: a gyorshajtás Békés megyében is évek óta a vezető baleseti okok között van. Nagyobb sebességhez hosszabb fékút tartozik. Ráadásul a fékúthoz még hozzáadódik az a távolság is, amit addig megtesz a jármű, amíg a vezető reagál az elé kerülő akadályra és fékez. Kiemelték: ha a sofőrök betartják a megengedett sebességet, nagyobb az esélye annak, hogy el tudnak kerülni egy balesetet, időben meg tudnak állni, ha balesetveszélyes forgalmi helyzetbe kerülnek.

A rendőrség rendszeresen beszámol arról, hogy hol tartottak sebesség-ellenőrzéseket, hogy hány autóst mért be a traffipax gyorshajtás miatt, illetve, hogy milyen kirívó esetekkel találkoztak. A közleményekből kiolvasható, hogy gyakran fordulnak meg az egyenruhások a 44-esen, Békéscsaba és Kondoros között, ahol 90 kilométer/óra a megengedett sebesség, Békéscsaba és Gyula között, ahol legfeljebb 110 kilométer/órával lehet közlekedni, valamint a megyeszékhely környékén a 47-esen is. De Békéscsaba belterületén is tartottak már ellenőrzéseket, például a Berényi úton és a Körte soron, és találkoztak olyanokkal, akik a megengedett 50 kilométer/óra több mint kétszeresével száguldoztak.

A rendőrségi hírekben közzétettek közül egy fehér Audi volt a leggyorsabb, közel 200-zal repesztett a 47-esen Csorvás és Orosháza között, őt követi egy fekete Porsche, amely Békéscsaba és Kondoros között 185-tel száguldozott. A dobogó harmadik helyét megosztva kiérdemelheti 173-mal és 167-tel egy Mercedes és egy Opel, amelyeket Békéscsaba és Gyula között fényképeztek le. Arányaiban jelentősen megszegte a szabályokat egy Ford és egy Volkswagen, lakott területen belül, a Berényi úton és a Körte soron több mint 100-zal mentek.

Látható, hogy a gyorshajtók szeretik a 44-est Békéscsaba és Kondoros között, pedig ez is azon balesetveszélyes szakaszok között szerepel, ahol a baleset-megelőzési bizottság figyelmeztető táblát helyezett ki. Idén tavasszal újabb öt helyszínre pakoltak ki jelzéseket: Gyula és Sarkad közé, Gyulán, az Ajtóssy–Nürnbergi–Eötvös utca kereszteződésébe, továbbá Doboz, Kétegyháza és Csabaszabadi külterületére. Békéscsaba és Békés között eddig is voltak táblák, de azokat áthelyezték.