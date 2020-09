Tehervagonokról lopott a szolnoki páros

A Békés megyei rendőrök Szolnokon elfogtak egy fiatalkorú fiút, aki tehervonatokon szállított kamionok pótkocsijainak ponyváit vágta ki. Társa is volt, aki a pótkocsikról különböző dolgokat lopott – olvasható a police.hu közleményében.

Lopás gyanúsítottját fogták el a Gyulai Rendőrkapitányság és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei szerdán Szolnokon.

A fiatalkorú szolnoki fiú a gyanú szerint 2020 áprilisában kivágta egy Budapestről induló, Romániába tartó, de Szolnokon várakozó tehervonaton szállított két kamion pótkocsijainak ponyváit.

A nyomozás eddigi adatai szerint egy társa is volt, egy 50 éves férfi, aki miután a fiú megrongálta a ponyvákat, az egyik pótkocsiról levett egy gyári csomagolású búvárszivattyút. A páros a gyanú szerint szintén Szolnokon, 2020 júliusában is követett el ilyen bűncselekményt. Akkor is a fiú vágta ki egy tehervonaton vitt kamion ponyváját, majd a társa illatszereket vitt el a pótkocsiból.

A Gyulai Rendőrkapitányság mindkettőjük ellen büntetőeljárást indított és a nyomozók vizsgálják, hogy a páros gyanúsítható-e további lopások elkövetésével.