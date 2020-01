Személy elleni erőszak miatt emeltek vádat egy férfi ellen

A Békéscsabai Járási Ügyészség 2 rendbeli személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége és személyes adattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat egy 25 éves büntetett előéletű békéscsabai férfi ellen.

A férfi 2018 decemberében ismerkedett meg egy férjes asszonnyal, akivel közelebbi kapcsolatba kerültek; bár szexuális viszony nem alakult ki köztük, de rendszeresen beszélgettek, elektronikus úton is tartották a kapcsolatot, amely kapcsolatba belefért, hogy magukról intim fotókat is küldtek a másiknak. A nő 2019 februárjában jelezte a férfinak, hogy nem akarja a kapcsolatot folytatni, mert félt, hogy az a férje előtt kiderül. A férfi 2019. május 16-án az egyik közösségi portálon elküldte a nő egyik intim képét a férjének azzal az üzenettel, hogy találkozniuk kell. Két nap múlva a férfi telefonon többször is kereste a nőt, aki nem vette fel a telefont, majd a férje hívta vissza a terheltet és megkérdezte tőle, hogy miért hívogatja a feleségét. A telefonbeszélgetés során a terhelt megfenyegette a férjet, hogy tudja, hol laknak és éjszaka elmegy, megöli az egész családot.

A járási ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélje a férfit, rendelje el a pártfogó felügyeletét és külön magatartási szabályként írja elő a számára, hogy a pártfogó felügyelői szolgálat által szervezett csoportos foglalkozáson vegyen részt – tájékoztatott közleményében a Békés Megyei Főügyészség.