Számos érdekes esettel találkoztak 2019-ben a megyei rendőrök

Óránként egy ittas sofőr, hárompercenként egy gyorshajtó és oda-vissza száguldozó autós. 2019-ben is többször szerepeltek a rendőrségi hírekben a magukat és másokat is veszélyeztető szabálytalankodók. Erről is beszélgettünk Szombati Andreával, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjével.

Tavaly július elsején reggel kevesebb mint öt óra alatt négy ittas teherautó-sofőr akarta átlépni az országhatárt a gyulai közúti határátkelőhelyen. Hajnali 4 óra 35 perckor, majd egy órával később, utána 7 óra 35 perckor és 9 óra 15 perckor is jelzett az igazoltatásokkor használt alkoholszonda. Két sofőr ellen büntetőeljárás indult, két sofőrnek pedig közigazgatási bírságot kellett fizetnie. Hasonlóan mozgalmas napja volt 2019. november 1-jén a 44-es főút Békéscsaba és Kondoros közötti szakaszán sebességet mérő rendőröknek. Három óra alatt több mint hatvan autós lépte túl a megengedett sebességet, többen a 90 helyett 130 felett hajtottak. Októberben egy olyan autós is volt, aki ugyanazon az úton két óra különbséggel, oda- és visszafelé menet is elhajtott a sebességmérő előtt. Először 90 helyett 139-cel, utána 140-nel. Augusztusban akadt olyan autós is, aki a 44-es főúton, Békéscsaba és Gyula között a 110 helyett 191 km/h sebességgel száguldott. Határesetek Mozgalmas volt az élet 2019-ben a határon is. Nagy létszámú, határsértőkből álló csoportot januárban és de­cemberben fogtak el a rendőrök. Januárban Mezőhegyes külterületén, egy kisteherautó rakterében találtak tizenhét férfit és három nőt. Decemberben pedig Battonya külterületén, egy erdőben 23 határsértőt fogtak el a rendőrök. Szombati Andrea kiemelte, a zöldhatáron át Magyarországra illegálisan érkezett külföldiek feltartóztatása mellett számos feladatuk van még a határrendészeknek, és időnként váratlan helyzetekben is segítséget kell nyújtaniuk. Októberben a Lőkösházi Határrendészeti Kirendeltség egyik főhatárrendésze egy, az országba belépő tehervonathoz ment, hogy átkutassa a vagonokat, de közben egy házból segélykiáltást hallott. Egy férfi alatt beszakadt egy palatető, és a karja erősen vérzett. A határrendész a férfi feleségével szorítókötést tett az artériás vérzésre, majd a mentők a sérültet kórházba vitték. Forró nyomon Rablást, súlyos testi sértést és lopást elkövetőket is nyakon csíptek a rendőrök 2019-ben egy óra alatt. Egy pénztárcatolvaj is csak hat órán át örülhetett a zsákmányának, egy büfékocsiba betörő férfi pedig mindössze hét órát töltött szabadlábon. A rablás májusban történt Orosházán. Egy férfi egy középiskolás diákot szólított le. Pénzt kért tőle, majd azzal fenyegette, hogy ha nem ad neki még többet, késsel megszúrja. A fiú tudott telefonálni az édesanyjának, a nő pedig azonnal hívta a rendőrséget, így a fenyegetőzőt egy órán belül elfogták. A súlyos testi sértést Békéscsabán követték el. Egy férfi­ becsengetett ismerőséhez, aki szendviccsel is megkínálta. A „látogató” azonban hirtelen­ rátámadt a vendéglátójára, és késsel a tarkóján megvágta, majd elmenekült, de egy órán belül megtalálták. Februárban egy ékszertolvajt fogtak el szinte azonnal a rendőrök. A férfi betört egy házba, de a tulajdonos tetten érte, így a tettes az ablakon át elmenekült. A tulajdonos próbálta követni, de szem elől tévesztette, a rendőrök azonban nyakon csípték a tettest. Mindössze hét órán át örülhetett zsákmányának az a férfi, aki júliusban egy füzesgyarmati boltból magával vitt egy ottfelejtett pénztárcát. Több mint 300 ezer forint volt benne, amit az eredményes rendőri intézkedésnek köszönhetően a tulajdonos visszakapott. Visszajutott a tőle ellopott áru egy része ahhoz a kereskedőhöz is, akinek a büfékocsiját januárban törték fel Gyulán. A rendőröknek ugyanis mindössze hét órára volt szükségük ahhoz, hogy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit azonosítsák és elfogják. Kijózanító végkifejlet Házasságot, közös életet ígérő nők csaltak ki milliókat nyugdíjasoktól. Egy szarvasi nő egy kecskeméti férfit csábított el Szarvasra. Azt mondta neki, hogy megromlott a kapcsolata az élettársával, nem akar már vele élni, ezért ha segít neki felújítani a házát, együtt költöznek be. A férfi hitelt vett fel, és oda is adta a hárommillió forintot a nőnek, de közben úgy látta, hogy a nő valójában jóban van az élettársával, ebből gondolta, hogy becsapták. A nő a rendőröknek önként visszaadta a férfi pénzét. Hasonló dolog történt egy kétsopronyi férfival is. Tőle egy társkereső hirdetés útján megismert nő szerezte meg a millióit úgy, hogy azt mondta neki: a pénzről le kell venni a rontást. Miután a férfi beengedte a nőt és a keresztanyját a házába, a kamrájából el akarták lopni az ott tartott pénzét. Szerencsére a férfi egyik rokona és a kétsopronyi polgármester felfigyeltek arra, hogy idegenek vannak a nyugdíjasnál. Hívták a helyi körzeti megbízottat, a segítségnek köszönhetően a férfi a rendőröktől hiánytalanul visszakapta a pénzét. Előzmény:

