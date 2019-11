Piás sofőrök okozzák a balesetek tizedét

Idén, október 31-ig 448 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Békés megyében – tájékoztatta hírportálunkat a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Ezeknek közel 10 százalékát, 43 balesetet okoztak ittas közlekedők. Ez év októberében pedig 57 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre. Ez 13-al több, mint tavaly ugyanebben a hónapban. Halálos közlekedési baleset 2018 októberében nem történt, idén azonban három ember vesztette életét októberben közúti közlekedési balesetben.

Hangsúlyozták: az ittas járművezetés nagyban növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Aki alkoholt ivott, gépjárművet nem vezethet. Kerékpárral is csak akkor közlekedhet, ha a bicikli biztonságos vezetésére képes állapotban van.

A Békés Megyei Főügyészség elmúlt hét fontosabb történéseiről szóló tájékoztatójában is több ittas vezetésről számol be. Az Orosházi Járási Ügyészség november 18-án ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt állított bíróság elé egy 57 éves nagyéri férfit. Az eljáró ügyészi szerv a gyorsított eljárás keretében a bűncselekmény elkövetésén tetten ért és azt beismerő terheltet az elkövetéstől számított 15. napon bíróság elé állította.

A férfi november 3-án a délutáni órákban Tótkomlóson, a testvérénél tetőt javított, amelynek során legalább egy deci pálinkát és fél liter sört fogyasztott, majd 22 óra körül benzinmotoros kerékpárjával – gépi meghajtással – hazafelé indult. Tótkomlóson, a Déli soron rendőri intézkedés alá vonták és megszondáztatták; a szonda enyhe fokú alkoholos befolyásoltságot mutatott ki. Az Orosházi Járásbíróság a korábban szintén ittas járművezetés miatt büntetett előéletű férfit 120 ezer forint pénzbüntetésre ítélte és 8 hónapra eltiltotta a közúti járművezetésétől.

Szintén az Orosházi Járási Ügyészség és szintén ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt állított – nyolc napon belül – bíróság elé november 19-én egy 28 éves többszörösen büntetett előéletű nagyszénási férfit.

A férfi az esti órákban nagyszénási lakásán legalább egy liter sört fogyasztott el, majd segédmotor-kerékpárjával a lakásától hozzávetőlegesen egy kilométerre lévő dohányboltba ment. Onnan hazafelé, a Nagyszénás, Kossuth utca 47. szám előtt megszondáztatták: a járművezetés alatt igen enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az Orosházi Járásbíróság a korábban ittas járművezetés miatt is büntetett előéletű férfit 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélte és 6 hónapra eltiltotta a segédmotoros kerékpár vezetésétől.

Totál részegen is közlekedtek már megyénk útjain

A Békés Megyei Főügyészség beszámolt arról is, hogy a büntetővégzés meghozatalára irányuló tárgyalás-mellőzéses eljárások terén a múlt héten is domináltak az ittas járművezetések. A Békéscsabai Járási ügyészség a héten négy ügyben is ilyen módon emelt vádat ittasan közlekedők ellen.

Emellett teljes ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat a Békési Járási Ügyészség egy – 2019 áprilisában éppen hasonló okból már büntetett – 59 esztendős köröstarcsai férfi ellen.

A férfi augusztus 21-én napközben legalább 0,8 deci pálinkát és 1,5 liter sört fogyasztott el, majd 22 óra körül felült az elektromos kerékpárjára és azzal – gépi üzemmódban – Köröstarcsán közlekedett. A Kossuth tér és az Arany János utca találkozásánál vonták rendőri ellenőrzés alá és megszondáztatták; a szonda közepes fokú alkoholos befolyásoltságot mutatott ki.

A járási ügyészség vádiratában pénzbüntetés kiszabására és a közúti járművezetéstől eltiltás alkalmazására tett indítványt.