Rekordnak számított, amikor egyszerre harminckét migránst fogtak el

Szokásunkhoz hűen most is összegyűjtöttünk a 2020-as esztendőből érdekes, szomorú, tanulságos közlekedési és határrendészeti történeteket. Mindebben dr. Szombati Andrea őrnagy, a megyei főkapitányság sajtószóvivője, dr. Feuerwerker Béla alezredes és Lipták András hadnagy, a főkapitányság sajtóreferensei segítettek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Vezetés előtt pálinka és sör. Ez csak bajt okozhat. Februárban történt Békéscsabán, a Bartók Béla út és a Tulipán utca kereszteződésében, hogy egy autó balra kanyarodott, de eközben felhajtott a járdára. Gyalogosok szerencsére nem voltak az útjában, de egy jelzőlámpának nekiütközött, a tartóoszlop eltört.

A gépkocsit vezető férfi a baleset után kiszállt az autójából, egy ismerőse segítségével lehúzta az útról a kidőlt lámpát, majd elhajtott. Bekanyarodott a Vécsey utcába, ahol megállt. A rendőrök ekkor igazoltatták, az alkoholszonda ittasságot jelzett nála, ezért elvették a jogosítványát. A férfi beismerte, hogy vezetés előtt sört és pálinkát is ivott. Amikor balra kanyarodott, mindkét sávban jöttek vele szemben, de azt gondolta, hogy a közeledő autók előtt még befordulhat. Ezért gyorsított, a kanyart viszont nem tudta bevenni.

Hasonlóképpen a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg abban a balesetben, mely augusztusban történt Tótkomlóson. Vasúti átjáróban ütközött vonattal egy személygépkocsi, amelyben egy háromgyermekes család ült. Az autót az apa vezette, mellette ült ötéves lánya, mögötte a felesége és hat-, valamint kilencéves fiai.

A férfi elmondása szerint fehérnek látta a fénysorompó jelzését, ezért hajtott be az átjáróba. A jelző azonban piros volt, és sajnos éppen jött a vonat.

Többen is dupláztak, száguldoztak

Békésben 2020-ban is akadtak, akik saját magukat és másokat is veszélybe sodorták szabálytalanságukkal. A gyorshajtók között volt egy autós, aki július 5-én a 47-es főúton, Csorvás és Orosháza között 194 km/óra sebességgel hajtott. Azon az útszakaszon, ahol bemérték, 90 a sebességhatár, tehát több mint kétszer gyorsabban ment a megengedettnél.

Belterületen is akadt példa hasonlóra. Békéscsabán, a Berényi úton februárban 106-al hajtott egy autós, májusban pedig szintén Békéscsabán, a Gyulai úton 50 helyett 99-ig gyorsított fel egy sofőr. Akadt olyan is, aki egy nap alatt kétszer ment el a megengedettnél gyorsabban egy traffipax előtt. A 47-es főúton augusztusban egy személygépkocsi vezetője jövet-menet túllépte a sebességhatárt, így két felvétel is készült róla.

– A gyorshajtás 2020-ban is a vezető baleseti okok között szerepelt – hangsúlyozták a megyei főkapitányság sajtóosztályának munkatársai. – A sebességgel arányosan nő a fékút és a féktávolság. Ezt minden esetben vegyék figyelembe, hiszen még jó minőségű úton, gyér forgalomban is előfordulhat olyan váratlan helyzet, hirtelen megjelenő akadály, amelynek nagy jelentősége van. Ilyenkor egyáltalán nem mindegy, mekkora utat tesz meg a jármű, amíg lelassul, illetve megáll. Akár centimétereken is múlhat, hogy történik-e baleset, illetve ha igen, mennyire lesz súlyos a következmény. Tartsák be a szabályokat, vigyázzanak magukra, egymásra, utasaikra! – figyelmeztettek a rend őrei.

Alkohol a szervezetben, család az autóban

Január 12-én Orosházán, az Október 6. utcában villanyoszlopnak ütközött egy személygépkocsi, amiben ketten ültek. Egy férfi vezetett, barátnője a jobb első ülésen utazott, a biztonsági övet nem használták. A férfi súlyos, a nő könnyű sérülést szenvedett. A baleset után elrendelt nyomozás során igazságügyi szakértői vizsgálat igazolta, hogy a férfi szervezetében alkohol volt. Ittasan vezetett az a férfi is, akit 2020 szeptemberében állítottak elő a rendőrök Tótkomlóson. Egy ötszemélyes autóval vitte a családját, de a kocsiban hatan ültek, a felesége és négy gyermeke utazott a férfival. A gyermekek közül csak egy kétéves kislánynak volt gyermekülése. Hat-, négy- és hároméves testvérei az autó ülésén ültek.

Kis darabból nagy és gyors eredmény

Mezőkovácsháza határában februárban későn vett észre egy autós egy előtte sötét ruhában, az út szélén gyalogló férfit. Amikor elment mellette, az autó visszapillantó tükrével nekiütközött a bal karjának. A sofőr annak ellenére, hogy észlelte az ütközést, nem állt meg, elhajtott, majd kicserélte az autó összetört tükrét. Az elütött fiatalember könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök elemezték, értékelték a nyomozás során beszerzett információkat, adatokat. Egy összetört tükörhátlapot találtak, azt illesztették össze, és ennek alapján azonosították az autót, majd annak vezetőjét.

A kunágotai férfi először tagadta, hogy baleset részese lett volna. A rendőrök azonban teljes részletességgel felderítették a történteket, és a férfi végül beismerte, hogy ő ütötte el a 23 éves fiatalembert. Elmondta, az autóban a kijelzőt állítgatta, a gyalogos pedig sötét ruhában, láthatósági mellény nélkül ment a sötétben. Későn vette észre, és már nem tudta elkerülni a balesetet. Állítása szerint nagyon megbánta, hogy a baleset után nem állt meg, és azt is, hogy amikor a rendőrök öt nappal később felkeresték, tagadott.

Viccnek gondolták, hogy ellopják a rendszámot

Júniusban Orosházán két férfi leszedte két autó hátsó rendszámtábláját. Egy szórakozóhelyről tartottak hazafelé, és jó poénnak gondolták a dolgot. Az egyik rendszámot eldobták, a másikat egyikük hazavitte. A városi kapitányság rendőrei a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították őket, és büntetőeljárást indítottak ellenük.

A rendszámokat az autók tulajdonosai visszakapták.

Üdítős dobozzal, kavicsokkal célzott autókra

Gyomaendrődön, a Fő úton vezette le a feszültségét egy 18 éves fiatalember. Kavicsokkal és alumínium üdítős dobozzal dobálta az autókat. Volt, ami kisteherautó mögé esett, a kavicsok egyike viszont eltalálta egy autó szélvédőjét. A fiatalember az autósok elől elszaladt, de a rendőrök elfogták. A tizenéves a tettét azzal magyarázta, hogy ideges volt.

Határon innen: tucatszám érkeztek illegálisan

Csúcsforgalom volt a zöldhatáron egy idei, júliusi szombaton. Hajnali három, és délután fél öt között öt részletben összesen 37 határsértőt fogtak el a rendőrök Békésben. A másik rekord októberben született, akkor egy 32 fős migránscsoportot tartóztattak fel az egyenruhások a Mezőgyánhoz tartozó Nagygyanté külterületén. Szeptemberben Mezőhegyes külterületén állítottak le a rendőrök egy olyan személygépkocsit, amelyben az ukrán sofőr mellett kilenc, Magyarországra illegálisan érkezett külföldi zsúfolódott össze. Júliusban szintén egy személygépkocsiban a vezető mellett nyolc migráns rejtőzködött.

Volt olyan, hogy kisteherautó rakterében, faládában, illetve tehervonaton szállított pótkocsikban vagy személygépkocsikban bújtak meg a határsértők. Az év első hónapjában a Békés megyei rendőrök Pest megyében, az M0-ás autóúton állítottak le egy kisteherautót, és az azt felvezető személygépkocsit. A kisteherautó leplombált rakterében

14 olyan külföldi utazott, akik nem jogszerűen tartózkodtak Magyarországon.