Paplanokkal házalókat vettek őrizetbe a megyében

Országszerte csapott be nyugdíjasokat három árus, akik idős embereknek többszörös áron kínáltak ágynemű-garnitúrákat. A békéscsabai rendőrök a csoport két tagját Orosházán, harmadik társukat pedig Salgótarjánban fogták el.

Összehangolt akció keretében intézkedtek a Békéscsabai Rendőrkapitányság nyomozói és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei hétfőn Orosházán és Salgótarjánban. Az előbbi városban egy 40 éves nőt és egy 36 éves férfit, míg az utóbbi helyszínen egy szintén 36 éves férfit fogtak el. Mindhárman salgótarjániak, a férfiak unokatestvérek.

Videó: police.hu

A gyanú szerint az Orosházán elfogott páros márciusban és júniusban összesen négy alkalommal közel másfélmillió forintot csalt ki Békés megyében élő idős emberektől. Néhány ezer forintot érő paplanokat adtak el nekik többszörös áron, volt, amikor több százezer forintért.

A másik férfi, az Orosházán elfogott gyanúsított unokatestvére hasonló módszerrel szerzett több mint hatszázezer forintot. Ő március és augusztus között Győr-Moson-Sopron megyében, Tolna megyében és Vas megyében összesen öt alkalommal csapott be nyugdíjasokat olcsó ágynemű-garnitúrákkal.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság a csalás elkövetéssel gyanúsítható férfiakat és nőt őrizetbe vette. A nyomozók lefoglalták tőlük az autójukat, valamint 60 paplant és több százezer forintot. Azt még vizsgálják, hogy összesen hány bűncselekményt követhettek el.

A történtek kapcsán a rendőrség kéri az időseket, hogy házaló árusokat ne engedjenek be! Ha úgy látják, hogy kedvező ajánlatot kaptak, akkor az árust hívják vissza egy későbbi időpontra, amikor gyermekeik, unokáik vagy szomszédok is ott vannak! Együtt mérlegeljék, hogy az a dolog, amit meg szeretnének vásárolni, megfelelő minőségű-e és az ára a minőséget, illetve a piaci árakat is figyelembe véve valóban kedvező-e.

Ha vásárolni szeretnének, akkor ne egyedül fogadják az árusokat és soha ne vegyék elő előttük az összes megtakarított pénzüket!