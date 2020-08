Nem adott elsőbbséget a kerékpárosnak, összeütköztek

Személyi sérüléses balesetnél helyszíneltek és ittas járművezetéssel gyanúsítható férfiakat állítottak elő a rendőrök.

Dévaványán, a Rákóczi utca és a Hunyadi János utca kereszteződésében, csütörtökön 8 óra 45 perc körül egy kisteherautó vezetője nem biztosított elsőbbséget egy kerékpárral közlekedő nőnek és összeütköztek. A mentők a nőt könnyű sérüléssel vitték kórházba.

A megyében két helyen is ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök. Először 16 óra 30 perc körül, Dévaványán, a Széles utcában ellenőriztek egy dévaványai segédmotor-kerékpárral közlekedő férfit. Egy órával később, Nagyszénáson, az Október 6. utcában állítottak meg egy nagyszénási segédmotoros kerékpárost. Mindkét járművezető alkoholt fogyasztott a vezetés megkezdése előtt, amit a további légalkoholmérések is igazoltak. A rendőrjárőrök a dévaványai férfi ellen büntetőfeljelentést tettek, és helyszíni bírság megfizetésére kötelezték, mert nem volt nála a vezetői engedélye. A nagyszénási férfivel szemben is büntetőeljárás indult, emellett szabálysértési eljárás is, mert nincs jogosítványa és kötelező felelősségbiztosítás a motoron.