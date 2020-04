Nem adott elsőbbséget a gyarmati motorosnak, összeütköztek

Baleset, ittas járművezetés gyanúja és garázdaság miatt történt rendőri intézkedések.

Füzesgyarmaton, a József Attila utca és a Baross utca kereszteződésében, vasárnap 12 óra 15 perc körül egy személygépkocsi vezetője nem biztosított elsőbbséget egy segédmotoros kerékpárral közlekedő fiúnak és összeütköztek. A mentők a 16 éves fiút könnyű sérüléssel vitték kórházba.

Két helyen is ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök vasárnap, Békés megyében. Először 0 óra 45 perc körül, Szarvason, a Munkás utcában ellenőriztek egy személygépkocsi vezetőjét. Ezután 12 óra 15 körül, Békéscsabán, a Kun utcában állítottak meg egy autóst. Mindkét járművezetőnél alkoholfogyasztást jelzett a szonda és a további légalkoholmérések is igazolták azt, hogy ittasan vezettek. A rendőrjárőrök elvették a jogosítványaikat és büntetőfeljelentést tettek ellenük. Utóbbi autós esetében szabálysértési eljárás is indult, mert lejárt a személygépkocsi műszaki érvényességi ideje és a békéscsabai férfi vezetői engedélye is.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság vasárnap őrizetbe vett egy békéscsabai férfit. A 44 éves férfi megrongálta egy fejszével a szomszédja kerítését és közben megfenyegette az ott lakó nőt is. A férfi ellen garázdaság bűntett miatt büntetőeljárás indult.