Megrázó képsorokkal mutatták be a tragikus balesetek előzményeit

„A lóerő nem kérdez, aláz és büntet” címmel szervezett rendhagyó előadást a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és a balesetmegelőzési bizottság a középiskolásoknak. Gyulán és Békéscsabán több mint hatszáz diák okulhatott pénteken Pintér József baleseti helyszínelő nem mindennapi élménybeszámolóiból, felvételeiből.

Pintér József rendőr főtörzszászlós Veszprém megyéből érkezett Békésbe, hogy az itteni fiataloknak is bemutassa a súlyos következménnyel, sok esetben tragédiával végződő közlekedési balesetek legfőbb okait. Elmondta, édesapaként beszéli a mai tinédzserek nyelvét, baleseti helyszínelőként pedig pontosan tudja, egy-egy rossz döntés milyen következményekkel járhat.

Több mint hét éve járja az országot és szólítja meg az érettségi, jogosítvány előtt álló középiskolásokat, a békéscsabai volt az 562. előadása.

A Csabagyöngyében megtartott beszéde elején elmondta, számára a baleset szó különös mozaik, darabjaiban, betűiben egy-egy tragédia okát fedezhetjük fel. A „B” a biztonsági öv hiánya, az „A” az alkoholfogyasztás, az „L” a linkség, az „E” az előzés, az „S” a sebesség, az „E” az elalvás, a „T” pedig telefonozásként zárja a sort, ami „napjaink pestise”.

A rendőr a leggyakoribb okokat körbejárva fényképfelvételekkel szemléltette, mi történhet azokkal, akik felelőtlenül közlekednek és azokkal, akik velük utaznak, vagy egész egyszerűen rosszkor vannak rossz helyen.

Felvillantotta például annak a balesetnek az emlékét, amely a 8-as számú főúton történt. Egy személyautó sofőrje elfelejtett lekanyarodni, és bár a kereszteződés csak 300 méterre volt, megfordult a dupla záróvonalon.

Nem számolt azzal, hogy Veszprém irányából nagy sebességgel közeledik egy motoros. Pintér József kiemelte, egy ilyen jármű 250 kilométer/órás sebességnél másodpercenként 70 métert halad előre.

A motoros fiú több mint fél kilométerre volt még az autótól a manőver kezdetekor, de összeütköztek, mindketten életüket vesztették.

Egy másik balesetes felvételen jól látszódott a motorkerékpár tanklenyomata az aszfalton. Nem messze feküdt a jármű roncsa, hátulja teljesen szétpattanva, eleje viszont épen. Kiderült, a veszélyt észlelve, 250 kilométer/órás sebességnél az első féket húzta be a fiatal fiú.

A rendőr főtörzszászlós nem győzte hangsúlyozni, hogy a csizma, a protektoros nadrág, a jó bukósisak mellett mennyire fontos a sebességhatárok betartása. Leszögezte, 30-40 kilométer/óránál is lehet óriásit esni, komoly, életre szóló sérüléseket szerezni. Mutatott fotókat műszerfalon pihentetett lábak brutális töréséről, egy medencecsont elképesztő deformációjáról is, aztán a gyalogos balesetekre tért ki. Felhívta a figyelmet arra, hogyan kell éjszaka, korlátozott látási viszonyok közepette is helyesen közlekedni.

A diákok megnézhették, mi látszódik egy úton haladó gyalogosból egy hótoló ablakából éjjel. Az „áldozat” ennél a balesetnél egy bódult állapotú lány volt, aki szinte „láthatatlanul” halt meg. A hókotró szabályosan, 70-nel haladt, ám össztömegénél fogva 23, 3 métert ment még a fékezés után. Vezetője csak egy halk koppanást észlelt.

– A legolcsóbb villogó kislámpa csak 500 forintba kerül, és ugyanúgy elfér a zsebben, övtáskában, mint az óvszer

– húzta alá Pintér József.

Az előadás végén egy 95 halálos baleset helyszínelési felvételeiből álló videót játszott le, majd elmesélte, életében először annak a tragédiának a helyszínén járt, ahol jó barátja halt meg. Nadrágját ma is őrzi: a milliónyi lyukra szakadt rongy egy értelmetlen tragédia áldozatának emléke, emellett figyelmeztető jel.