Megfenyegette volt élettársát, számtalan helyről lopott

Lopás, zaklatás, garázdaság, magánlaksértés miatt is vádat emelt nemrég a Battonyai Járási Ügyészség egy 22 éves magyarbánhegyesi férfi ellen. A vádhatóság azt kérte, hogy ítéljék a vádlottat – aki más ügy miatt most is rács mögött van – végrehajtandó börtönbüntetésre, és térítse meg a sértetteknek okozott kárt is.

A férfi tavaly tavasszal megjelent volt élettársa házánál, majd a vita során többször is megütötte, illetve meg is rúgta a nőt. Nyáron az utcán szólította meg volt élettársát, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli őt és két közös gyermeküket, mert neki nem számít, úgyis börtönbe megy. A vádlott idén tavasszal, ittas állapotban szülei házánál jelent meg, hangosan kiabált, verte a redőnyöket, majd berúgta a zárral és riglivel bezárt utcai kiskaput, és hívatlanul bement az udvarra. Hasonló módon próbált bejutni egy másik családi ház udvarára is. A férfit emellett számtalan lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Több biciklit fújt meg közterületekről és házak udvaráról, egy nyitott autóból kiszerelte az autósrádiót, egy élelmiszerboltból tömény szeszes italt, egy másikból bort lopott. Egy házból, ahová a bejárati ajtó benyomásával jutott be, nyugtatót vitt el. Betört két önkormányzati ingatlanba is: az egyiknek az utcára néző ablaküvegét betörte, majd az épület raktárának ajtaját befeszítette, és bár ott több kisgépet és kéziszerszámot tároltak, üres kézzel távozott. A sportpálya vendégöltözőjének ablaküvegét is betörte, be is ment az épületbe, de onnan sem vitt el semmit – ismertették a részleteket a megyei főügyészségen.