Más nevében vásárolt egy füzesgyarmati nő és párja

Főbérlője nevében vásárolt részletre nagy értékű mobiltelefont egy füzesgyarmati nő. A párjával együtt tervelték ki, hogy így jutnak hozzá a készülékhez. A rendelést is együtt bonyolították le az interneten, a részleteket pedig nem fizették. A rendőrség csalás miatt büntetőeljárást indított ellenük.

Csalással jutott hozzá egy mobiltelefonhoz egy nő és egy férfi. A füzesgyarmati nő az interneten ismerkedett meg a budapesti férfival, majd 2018 decemberében részletre vásároltak egy mobiltelefont. Nem a saját nevükben kötöttek szerződést, hanem annak a nőnek a nevében, akinél egyikük albérletben lakott. Azt mondták neki, hogy fizetni fogják a részleteket, és a főbérlő nevében, az interneten meg is rendelték a szolgáltatótól a több mint 200 ezer forint értékű készüléket. A pár csak az első részletet fizette be, ráadásul nem sokkal a vásárlás után a kapcsolatuk is megszakadt. A telefon a férfinél maradt, el is adta azt.

A mobilszolgáltató felszólításait követően a főbérlő feljelentést tett a rendőrségen. A Szeghalmi Rendőrkapitányság a 43 éves füzesgyarmati nőt és a szintén 43 éves budapesti férfit csalás vétség elkövetésével gyanúsítja. A rendőrség a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és a büntetőeljárás iratait kedden továbbította az ügyészségre.