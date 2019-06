Lezárt nyomozás: azt hazudták, hogy késsel támadt rájuk egy férfi

Hamis vád bűntett elkövetésével gyanúsít a rendőrség három nőt, mert azt állították, hogy késsel támadt rájuk egy férfi Vésztőn. Kiderült, hogy nem történt ilyen bűncselekmény. A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte.

Késsel támadt rá és társaira egy férfi, erről tett bejelentést 2018. július 9-én, 1 óra 30 perckor egy vésztői nő. Azt állította, hogy egy rendezvényről mentek haza, amikor Vésztőn, a Békési út és a Bajcsy – Zsilinszky Endre utca kereszteződésében odafutott hozzájuk a férfi és egyiküket megöléssel fenyegette. A bejelentő és a vele lévő két nő először egyformán mondták el, hogy mi történt.

A Szeghalmi Rendőrkapitányság a garázdaság gyanúja miatt elrendelt nyomozás során meghallgatta a férfit is, aki tagadta, hogy fenyegette volna a társaságot. Látta őket az utcán, de csak távolról és nem ment oda hozzájuk. A rendőrök teljeskörűen ellenőrizték a három nő által elmondottakat, majd ismételten meghallgatták őket. Ekkor már ketten azt mondták, hogy a férfi nem is támadt rájuk, nem történt bűncselekmény. A bejelentő kezdetben tartotta magát ahhoz, amit korábban mondott. Miután szembesítették azzal, hogy a nyomozás adatai nem támasztják alá az állításait és társai már elismerték, nem mondtak igazat, ő is bevallotta, hogy csak kitalálták a történetet.

A Szeghalmi Rendőrkapitányság mindhárom vésztői nőt hamis vád bűntett elkövetésével gyanúsítja. A nyomozás vizsgálati szakaszában a rendőrség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az eljárás iratait szerdán átadta az ügyészségnek.