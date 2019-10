Letartóztatták a tanyák kifosztására specializálódott betörőt

A Szarvasi Járási Ügyészség 8 rendbeli üzletszerűen elkövetett lopás bűncselekménye miatt kezdeményezte egy 29 éves büntetett előéletű mezőberényi férfi letartóztatását, aki előszeretettel tört be külterületi tanyákba, telephelyekre, ahonnan főleg gázolajat és szerszámokat tulajdonított el.

A gyanúsított szeptember 8-30-a között, három hét alatt hét különböző tanyába és telephelyre tört be Gyomaendrődön, Békéscsabán, Csabaszabadiban és Körösladányban, és egy idén márciusi betörés is a számlájára írható. Az egyik gyomaendrődi telephelyről egy 600 literes tartályt tulajdonított el, amelyben 200 liter gázolaj volt, de nem vitte el félig üresen a tartályt, hanem a telephelyen parkoló munkagépekből feltöltötte a hiányzó 400 liternyi üzemanyagot is.

Ezen felül a telephelyen parkoló műhelykocsiból hegesztőt, permetezőt, sarokköszörűt, fúrópisztolyt, olajemelőt és kulcskészleteket vitt el összesen 630.000.-Ft kárt okozva a telephely tulajdonosának. Volt olyan tanya, ahol a gyanúsított a beépített főzőlapot és sütőt bontotta ki és vitte el, máshonnan 2 db klímát „lovasított meg”. Cselekményeivel összesen több, mint 1,8 M Ft kárt okozott.

A gyanúsított eddig hét alkalommal volt büntetve minden esetben vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt; jelen bűncselekményeket felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt követte el.

A letartóztatás kezdeményezésére egyrészt azért került sor, mert a körülmények alapján várható büntetés nagyságára figyelemmel tartani lehet az elkövető szökésétől, elrejtőzésétől.

Emellett fennáll a veszélye annak is, hogy szabadlábra kerülése esetén a még fel nem lelt tárgyi bizonyítási eszközöket megsemmisítené vagy elrejtené és ezzel a bizonyítási eljárást megnehezítené, illetőleg az előéletére, és arra figyelemmel, hogy megélhetését lopások elkövetéséből fedezte, a bűnismétlés veszélye is fennállt.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója 1 hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását – tájékoztatott közleményében a Békés Megyei Főügyészség.