Légpuskával lőtték ki Wendy kutya szemét

Egyelőre csupán annyi biztos, hogy nagyjából másfél éve kilőtték Wendy kutya szemét, de hogy ki a tettes, nem derült ki szerdán a Békéscsabai Járásbíróságon. A vádlott, a szomszédban élő 37 éves békéscsabai férfi tagadta, hogy ő követte volna el légpuskával a bűncselekményt. Azt mondta, hogy egy ismerőse volt, aki pont akkor nála tartózkodott. Sajnálkozott a történtek miatt.

A vádirati tényállás szerint tavaly tavasszal egyedül volt otthon a vádlott, és magához vett egy légpuskát, amit ismeretlen körülmények között szerzett meg. Ezzel aztán egy lövést adott le a szomszéd telken, a kerítés közelében álló kistestű kutyára, és a lövés Wendy jobb szemét találta el. Az eb szeme vérezni kezdett, ezért aztán a gazdái állatorvoshoz vitték, aki aztán eltávolította az állat jobb szemét. A kutya ezt követően felgyógyult a sérüléseiből.

A járási ügyészségen állatkínzás miatt emeltek vádat a 37 éves békéscsabai férfi ellen – aki egyébként jelenleg az algyő-nagyfai büntetés-végrehajtási intézetben van –, és azt indítványozták, hogy amennyiben beismeri a terhére rótt bűncselekményt, szabjanak ki vele szemben 8 hónap végrehajtandó börtönbüntetést. Ám ez a szerdán a Békéscsabai Járásbíróságon tartott előkészítő ülésen nem történt meg.

– Nem ismerem el a bűnösségemet – kezdte a vádlott. Elöljáróban elmondta, hogy a szomszéddal tizenöt-húsz éve rossz viszonyt ápolnak, nem is köszönnek egymásnak, oda-vissza voltak feljelentgetések, például szennyvízelvezetési problémák és a kémény miatt. Hozzátette: bár korábban is voltak kutyák a szomszédban, az elmúlt években szaporodott meg látványosan és hallhatóan az ebek száma, és az állatok reggeltől estig ugattak, sírtak.

– Aztán Wendy is odakerült, és ő volt a leghangosabb, annyira zavaró volt, hogy nem lehetett tőle megmaradni a teraszon, az udvaron, nem lehetett beszélgetni, egymás szavát hallani – tette hozzá a férfi. Kiemelte a szomszéd felelősségét is a történetben, ugyanis hiába szóltak a kutyák miatt, szerinte a szomszéd nem tett semmit.

A vádlott beszélt a lövésről is. Elmondta, egy ismerőse volt nála akkor – akinek nem árulta el a nevét –, hogy segítsen összeszerelni a kerti bútorokat. Őt is zavarta az eb, ezért behozott egy légpuskát, hogy azzal majd elijeszti. Hangsúlyozta: nem akarták bántani a kutyát, csak megijeszteni. A vádlott aztán állatbarátnak állította be magát, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy hagyta ismerősének a légpuska használatát; illetve, hogy a kutya elvesztette jobb szemét.