Közös járőrszolgálatot teljesítettek az aradi és csabai rendőrök

Az Arad Megyei Rendőr-főfelügyelőség rendőrei két napon át láttak el közös közlekedésrendészeti járőrszolgálatot a Békéscsabai Rendőrkapitányság munkatársaival.

A magyar-román rendészeti együttműködés keretében a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és az Arad Megyei Rendőr-főfelügyelőség havonta szervez közös közlekedésrendészeti járőrszolgálatot. A román rendőrök csütörtökön és pénteken a békéscsabai közlekedési rendőrökkel teljesítettek közös szolgálatot. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítottak a passzív biztonsági eszközök használatára, a vezetés közbeni mobiltelefon használatra, valamint az okmányok, engedélyek meglétére és érvényességére.

Nagy hangsúlyt fektettek a rossz műszaki állapotú járművek forgalomból való kiszűrésére, hiszen ilyen járművekkel balesetveszélyes közlekedni. Ezen kívül a közös szolgálat keretében azt is ellenőrizték, hogy a járművezetők fogyasztottak-e alkoholt, hiszen az ittasság is nagyban növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A közös járőrszolgálat emellett jó alkalom arra is, hogy a két ország rendőrei tapasztalatot cseréljenek egymással és erősítsék a balesetek megelőzését, a közlekedésbiztonság erősítését célzó szakmai együttműködésüket.