Közel ötszáz hasznos ajándék talált gazdára Csabán

Nagy sikere volt pénteken a Light Friday akciónak Békéscsabán. Aki ellátogatott a Szarvasi úti benzinkútra, ingyen kaphatott világító, fényvisszaverő eszközöket.

Ősszel, illetve télen többet kell sötétben, szürkületben közlekedni, és köd, eső, majd a téli napokon havazás miatt is egyre gyakrabban romlanak majd a látási viszonyok.

Ezért különösen fontos, hogy a közlekedők legyenek láthatóak. A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak éppúgy gondot kell erre fordítaniuk, mint az autósoknak.

A Ligh Friday akcióban pénteken a rendőrség országszerte a készlet erejéig díjmentesen biztosított az érdeklődőknek világító, fényvisszaverő eszközöket.

A 100%-os leértékelésnek Békéscsabán nagy sikere volt,

három óra alatt 58 kerékpáros villogó készlet, 72 fényvisszaverő karpánt, 51 gyermekmellény, 28 felnőtt mellény és összesen 250 darab láthatóságot segítő fényvisszaverő matrica, kulcstartó, karkötő, sarokpánt, tornazsák talált gazdára.

A közlekedési balesetek, közúti tragédiák megelőzéséért legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság ezért az akció kapcsán ezúton is kéri, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, vigyázzanak magukra, utasaikra és figyeljenek közlekedő partnereikre is!

…hogy mindenki hazaérjen!