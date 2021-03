Kioktatják a migránsokat az embercsempészek

Az elmúlt év adatai szerint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészei csaknem ezer határsértőt fogtak el. A Békés megyei határszakasz román oldalán mintegy ötszáz elfogás történt, egy részükben magyar határrendészek is részt vettek.

Kitörölt telefonok, kiürített zsebek jellemzik a magyar–román határon elfogott migránsokat. A rendőrök kérdéseire adott válaszaikban nem is akarnak tudni Romániáról, állítják, nem is tudták, hol vannak. Ennek azért van jelentősége, mert Szerbiában fizettek az embercsempésznek, így nem minden esetben, de sokszor onnan kell elindulniuk a következő határsértési kísérlethez – olvasható a Magyar Nemzet honlapján.

Az illegális bevándorlók nagy része csoportokban, szervezett formában lépte át tilosban a magyar–román határt, de a magányos migránsokból is akadt szép számmal. A békési határszakaszhoz tartozik a lőkösházi vasúti határátkelőhely is, ahol évente 270 ezer tehervagon halad át, ezeket egyenként kell átvizsgálniuk a határrendészeknek. Ezt a migránsok is tudják, ennek ellenére mindig akad, aki megpróbálja, tavaly 31 potyautas akadt fent az ellenőrzéseken.

A rendőrség mindenre igyekszik odafigyelni, a nehezebben nyitható, egymással szembe fordított konténerekre is. A nyomozók feltételezése szerint ugyanis nem mindig csak azért rakják így ezeket a nagyméretű tárolókat, hogy a vasúti szállítmányokat dézsmálók ne tudják feltörni őket, hanem azért, mert emberek rejtőzködnek bennük.

Megbontják a kamionokat

Gombkötő Csaba alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának vezetője a Magyar Nemzetnek elmondta, a jelenlegi migrációs helyzetben nem csak a tehervagonok, a kamionok esetében is másként, körültekintőbben kell értékelni a kockázati tényezőket: Minden kamiont átvizsgálunk, megbontunk, akkora a migrációs nyomás a határainkon– elemezte a helyzetet a békési határrendészek parancsnoka.

Az alezredes hozzátette, a tiltott határátlépők jelentős része szervezetten követi el a jogsértést. A román oldalról a sétáltatók indítják őket útnak, megadva az irányt, Magyarországon kell találkozniuk az előre kifizetett csempészautóval. A migránsok szerb menekülttáborokból érkeznek, először a szerb–román határt lépik át illegálisan, majd felénk veszik az irányt. A rendőrök tapasztalatai szerint az embercsempészek kioktatják őket, ne vegyenek semmit román boltban, se élelmet, se cigarettát, se vizet, nem lehet náluk román lej, mert így letagadhatják, hogy a román határon jöttek át Magyarországra – olvasható a magyarnemzet.hu-n.

– Ez azért lényeges, mert a felderítés adatai szerint az embercsempésznek úgynevezett garanciális fuvarért fizettek, vagyis a kialkudott pénzért több próbálkozás is jár, és egyszerűbb, ha mindig Szerbiából indulnak, ezért ha elfogják őket, oda akarnak visszajutni, nem Romániába – magyarázta a határrendészeti szolgálat vezetője. – Ezért gyakran nem mondanak igazat, azt állítják, hogy a szerb szakaszon érkeztek illegálisan Magyarországra, a műszaki határzárat létrával mászták meg. Ha be tudjuk bizonyítani, hogy román területről léptek be, úgy a román rendőrség veszi át az ügyüket, ezt akarják elkerülni. Nemcsak rájuk, hanem általában az embercsempész segítségét igénylő határsértőkre igaz, hogy az embercsempészek a telefonjaik adatait is kitöröltetik velük induláskor, hogy ne tudjuk visszakövetni, kit hívtak, kikkel voltak kapcsolatban, szabályosan kioktatják az út előtt a migránsokat – tette hozzá Gombkötő alezredes.

Az árulkodó pelenka

Mint az az összeállításból kiderül, a békési végekre a megyei határrendészeti kirendeltségek állománya és a határ menti települések rendőrei vigyáznak, a megye más kapitányságairól is vezényelnek erősítést a határra. A Készenléti Rendőrség is naponta ad járőröket hőkamerákkal a legnagyobb migrációs nyomás alatt álló szakaszokra. Az elfogásokat jól elő kell készíteni. A megfelelő helyen, időben, kellő létszámú rendőri erővel, mondhatni meglepetésszerűen kell feltartóztatni a csoportokat, hogy ne tudjanak menekülni. Nem szabad esélyt adni arra, hogy például húsz bevándorló húsz felé fusson el. Ezért a bevált taktika szerint ha észlelik a határsértést, megfigyelik a migránsokat, a feltételezett mozgási irányukat. Volt olyan csoport, amely egy napot is várt egy erdőben lapulva, valószínűleg késett a csempészautó. Nagy csoportnál nagyobb rendőri erőt vonnak a helyszínre, figyelik az út menti árkokat is, az illegális bevándorlók azokban lapulva szokták várni a csempészautót.

Az embercsempészek szokásait is ismerik már a rendőrök, ha egy kisbusz csak a sofőrrel, de több hátizsákkal, pelenkával lépi át jogszerűen a határt, az biztos a csoportjáért megy. Volt, hogy az tűnt fel a rendőröknek, hogy a csempészautó sofőrje indulás előtt feketére festette az autója hátsó ablakait, abban bízott, ezt nem is nézik a rendőrök. Az új csempésztaktika szerint a szállítók olyan autókat használnak, amelyek nem tartoznak az eddig használt csempészautók körébe (zárt furgon, régi családi egyterű), viszont azokba kevesebb ember fér. Legutóbb így bukott meg egy csempész egy Suzukival, tíz migránst akart bepréselni az autójába, az autó ajtajai előtti tülekedésre figyeltek fel a határrendészek.