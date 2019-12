Két megyei rendőr is országos elismerésben részesült

Egy bűnmegelőzési szakember és egy iskolarendőrként is szolgálatot teljesítő körzeti megbízott részesült országos elismerésben.

Két Békés megyei rendőr részesült országos elismerésben hétfőn. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács „Iránytű” címmel Budapesten megtartott évzáró rendezvényén Telekné Furák Mónika r. alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője vehetett át jutalmat. Magyarország belügyminisztere, dr. Pintér Sándor a bűnmegelőzés terén végzett kiemelkedő tevékenysége, együttműködése elismeréséül tüntette ki. A jutalmat dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke adta át a közel 25 éve bűnmegelőzési területen szolgálatot teljesítő Békés megyei szakembernek.

Ugyanezen a napon, szintén Budapesten, a VI. Országos Iskolarendőr Szakmai Napon elismerésben részesült Kincses István Gábor r. főtörzsőrmester. Az Orosházi Rendőrkapitányság pusztaföldvári körzeti megbízottja, aki 2006 óta lát el hivatásos szolgálatot, dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettestől vett át díjat. A 2018/2019-es tanévben Kincses István Gábor ugyanabban az intézményben volt iskolarendőr, ahol jelenleg is. A pusztaföldvári Szent Imre Katolikus Általános Iskolában nagy odaadással, szorgalommal, lelkesedéssel végezte a munkáját. A település önkormányzatával és az iskolával közösen a felső tagozatosok között „Nyerj egy kerékpárt!” címmel egy programot is indított azért, hogy ösztönözze a gyermekeket a szabályok elsajátítására, a szabályos közlekedésre. Ebben a tanévben is hasonló egyedi ötlettel, kezdeményezéssel igyekszik minél több ismeretet átadni a diákoknak.