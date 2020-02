Két megyei férfi is szerepel a körözési toplistán

Az országos körözési toplistában egyszerre legfeljebb ötven bűnelkövető szerepelhet. Többek közt azokat keresi kifejezetten a hatóság, akik többszörösen, erőszakosan vagy bűnszervezetben követtek el bűncselekményt, de az is felkerül a listára, aki olyan bűnesetet követett el, amely a lakosság biztonságérzetét nagymértékben rontja. A keresett személyek többsége magyar állampolgár, de egy tunéziait, egy ukránt és egy kínait is köröznek a hatóságok. Ez utóbbi az a Yao Gaopeng, aki néhány éve egy Nancy nevű prostituált megölésével került a hírekbe. A férfi Pesten dolgozott szakácsként, majd a lány megölése után visszarepült Kínába.

A körözöttek többsége férfi, mindössze hét nőt keresnek a hatóságok, ennek ellenére az összesen nyolc különösen veszélyes bűnöző közül az egyik éppen egy nő, akit emberölésért köröznek, és félmilliós vérdíjat tűztek ki a fejére. Rajta kívül még egy férfi követett el gyilkosságot az ötven toplistás közül.

A legtöbb bűnözőt egyébként csalás, rablás, lopás, fogolyszökés, kábítószer-birtoklás vagy -kereskedelem és költségvetési csalás miatt keresik, de van egy újfajta pszichoaktív anyaggal visszaélő, 36 éves férfi is, akit szeretnének elkapni. Ennek érdekében még nyomravezetője díjat is kitűztek: összesen 300 ezer forint üti a markát annak, aki segít az illető felkutatásában. A listán öt személy fotója mellett jelzi vörössel a rendőség, hogy felfegyverkezve követett el bűncselekményt.

A két Békés megyei toplistás egyike az 56 éves, békési Pusztai Gábor, őt csalásért ítélték el, és a Veszprémi Törvényszék rendelte el a körözését, mert a jogerősen kiszabott büntetésének letöltését nem kezdte meg. Ellene egyébként európai elfogatóparancs is érvényben van, és már hat éve szeretnék elkapni a rendőrök.

Az 50 éves szarvasi Fekete Pétert is évek óta üldözik, őt rablásért ítélték el, és mivel ő sem kezdte meg a büntetésének letöltését, ezért a Gyulai Törvényszék 2012-ben elrendelte a körözését.

Ők a toplistás Békés megyei bűnözők, de rajtuk kívül még nagyságrendileg félszáz embert keresnek a megyei szervek a rendőrségi nyilvántartás szerint. A Békéscsabai Rendőrkapitányság 18, a békési 4, a gyulai 7, a mezőkovácsházi 2, az orosházi és a sarkadi egyaránt 5, a szarvasi 6, a szeghalmi pedig szintén ugyanennyi személy ellen folytat körözési eljárást. A legtöbbjüket csalás vagy lopás miatt keresik, de a garázdaság és a tartási kötelezettség elmulasztása is többször szerepel a körözés jogalapjaként.

Torkos csütörtökön kapták el

Korábban is voltak olyan esetek, ahol hosszú ideig kerestek békési bűnelkövetőket. Ezekről akkoriban lapunk is beszámolt. Például a román Mihai C.-t is sokáig üldözték a rendőrök, ő csabai szállásadóját ütötte agyon fejszével. A férfi kilenc év bujkálás után lett meg, egy igazoltatáson bukott le. Akadt olyan bűnöző, akit ebéd közben ismert fel egy megyénkbeli rendőr, a kiérkező kollégái szakították félbe a körözött férfi étkezését.

Volt, amikor hónapokon át tartó aprólékos munkával jutottak el a megyei főkapitányság felderítő osztályának munkatársai Székesfehérvárra egy férfihoz. Ő iregi csíkos napraforgót vásárolt fel közel 100 millió forint értékben Körösladányban, de a pénzt nem fizette ki, és felszívódott a hatóságok elől. Egy másik Békés megyei toplistás bűnözőre éppen torkos csütörtökön, a fővárosban csaptak le a rendőrök: a rablásért keresett, szakácsként dolgozó férfit a tűzhely mellől vitték el.