Két balesetnél és két ittas vezetőnél intézkedtek a rendőrök szombaton

Közlekedési baleset történt Dévaványa és Kardoskút külterületén és két férfi ittasan ült volán mögé Békéscsabán.

Szombaton két személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre.

Dévaványa külterületén, 10 óra után néhány perccel, egy személygépkocsi egy balra ívelő kanyarban letért az útról és árokba hajtott. A balesetben az egyik hátul ülő nő súlyos, életveszélyes sérülést, a mellette ülő két utas és az elől utazó nő könnyű sérülést szenvedett.

Kardoskút külterületén, 18 óra 40 perckor egy személygépkocsi elütött egy őzet. Az ütközés következtében a kocsi jobb oldala megrongálódott és az elől utazó nő könnyebben megsérült.

Békéscsabán, a Gőzmalom térről szombaton 20 óra 20 perc körül előállítottak a rendőrök egy békéscsabai férfit. Személygépkocsit vezetett és a helyszíni ellenőrzéskor a szonda alkoholfogyasztást jelzett nála.

Szintén ittas járművezetés gyanúja miatt állították elő a rendőrök azt a férfit is, akit ugyancsak szombaton 1 óra 10 perckor igazoltattak a 44-es számú főúton Békéscsaba és Gyula között. Ő is személygépkocsival közlekedett, amikor a rendőrjárőrök megállították és a légalkoholmérés eredménye pozitív lett nála. Mindkét férfinél a további mérések is megerősítették az ittasság gyanúját, ezért a rendőrök büntetőfeljelentést tettek ellenük és elvették a vezetői engedélyüket.