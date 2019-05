Kalandos utat járt meg az autó, hamis papírokkal akarták tisztára mosni

Hamis adásvételivel próbáltak tisztára mosni egy kalandos utat megjárt autót: közokirat-hamisítás miatt szabott ki pénzbüntetést a minap a Békéscsabai Járásbíróság jogerősen két férfira.

Az eset még 2017 elején, több mint két éve történt. A tényállás lényege, hogy egy férfi a fővárosban – egy autószerelő segítségével – eladott egy ezüst Volvót egy cég képviselőinek. Hogy a kocsi miként került Békés megyébe, nem tudni, de az biztos, hogy az elsőrendű és a másodrendű vádlott, N. Krisztián és A. József elment egy ismerőshöz Csanádapácára, hogy megnézze.

A tényállás szerint ott kötötték meg az üzletet. Csanádapácán a férfi mutatott egy meghatalmazást – amit a tulajdonos egyébként nem neki, hanem az autószerelőnek adott, hogy eladja az autót –, abból másolták ki az adatokat a szerződésbe. A kontraktus szerint a tulajdonos a kocsit egyből N. Krisztiánnak értékesítette, a papíron tanúként szerepelt A. József és a csanádapácai férfi.

A vádhatóság közokirat-hamisítás miatt emelt vádat N. Krisztiánnal szemben – mivel tudta, hogy igazából nem is az eredeti tulajdonostól veszi meg a kocsit –, valamint a bűnsegédként közreműködő A. Józseffel szemben is, ugyanis ő nemcsak az adatokat töltötte ki a papíron, hanem – a saját aláírása mellett – a tulajdonos és a másik tanú helyett is szignózta a dokumentumot.

Az egész turpisságra akkor derült fény, amikor az eredeti tulajdonos bement a hivatalba, hogy eladta a Volvót egy cégnek. Jelezték neki, hogy N. Krisztián már korábban járt Békéscsabán, a Szabadság téri hivatalban, hogy a kocsit neki adták el, és az autót át is írták az ő nevére.

A 24 éves N. Krisztián a tárgyaláson elmondta, hogy vállalkozóként autók eladásával és vételével foglalkozott, kapott egy telefont, hogy Csanádapácán van egy 2003-as Volvo. Tisztában volt azzal, hogy igazából nem az eredeti tulajdonostól veszi meg, vele soha nem találkozott. Arra már nem emlékezett, hogy mennyiért cserélt gazdát a kocsi. Később kiderült, hogy a jármű váltóhibás, és végül a csanádapácai férfi fele áron visszavásárolta tőle az autót.

A 33 éves A. József állította, hogy ő csak az adatokat töltötte ki a dokumentumon, és hogy csak az ő nevénél írta alá. Tagadta, hogy az eredeti tulajdonos és a másik tanú nevénél is ő szignózott volna: szerinte az eredeti tulajdonos aláírása már ott volt a papíron, a másik tanú pedig jelen volt, tehát ő írta alá. A szakértő szerint ugyanakkor minden bizonnyal ő írta alá a két másik ember helyett is a szerződést a betűk formázása alapján.