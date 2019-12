Jogerős: kilenc évet kapott a gyerekszöktető békési tanár

Szexuális erőszak és gyerekekről készült pornográf felvételek gyűjtése miatt jogerősen kilenc évre ítélték a békési tanárt, aki két éve azzal bukott le, hogy Londonba próbálta csempészni 11 éves áldozatát.

Mint azt a Hirado.hu írja, a környezetében jól ismert pedagógus informatikát és robot-programozást tanított egy békési középiskolában.

A főállása mellett általános iskolás korú gyerekeknek is tartott szakkört. A tanár itt ismert meg egy 11 éves, csendes, visszahúzódó kisfiút. Egyre többet foglalkozott vele, egyre szorosabbá vált a kapcsolatuk, szinte el sem mozdultak egymás mellől.

A tanár édesanyja arról beszélt, hogy a kisfiú és saját fia között nagyon jó volt a viszony, sokat tartózkodott náluk, szeretett ott lenni, olyannyira, hogy a diák sokszor ott is aludt náluk. Aztán 2017 nyarán a kisfiú szülei megnézték gyermekük telefonját, és elolvasták a tanárral való beszélgetéseket. Megdöbbentő mélységű, szexuális tartalmú beszélgetés folyt a tanár és a diák között. A kisfiú szülei értesítették a rendőrséget, akik ezek után házkutatást is tartottak a pedagógus lakásában.

Nem sokkal később Sz. Zoltánt gyanúsítottként hallgatták ki kiskorú veszélyeztetése és gyermekpornográfia miatt. A számítógépén ugyanis internetről letöltött, ismeretlen gyermekekről készült pornográf felvételeket is találtak. Úgy tudni, a férfi azt állította, ezek a videók egy korábbi „kutatásához” kellettek, de a tanítványával folytatott szexuális tartalmú beszélgetésekre nem tudott magyarázatot adni.

A 11 éves kisfiúnak megtiltották a szülei, hogy találkozzon a tanárral, csakhogy a gyermek titokban továbbra is tartotta vele a kapcsolatot és megbeszélték, hogy elszöknek. 2017. november 6-án este 10 órakor Sz. Zoltán találkozott a fiúval, és együtt utaztak Szolnokra, majd a budapesti repülőtérre.

Sz. Zoltán az iratokról is gondoskodott, Észak-Afrikából rendelt két hamis magyar személyi igazolványt 1200 euróért. A gyermek haját levágta, szemöldökét befestette, és egy piercinget is rakott fel neki, hogy minél kevésbé lehessen felismerni. Amikor át akarták nyújtani a személyi igazolványokat, az egyik véletlenül leesett. Szakértő szerint ez lehetett a gyanús, mert az eredeti iratoknak más az anyaga, tapintása és a hangja is esés közben.

A Londonba utazó férfiról és a gyermekről gyorsan kiderült, hogy az irataik hamisak. Amikor Sz. Zoltán bőröndjét átvizsgálták, találtak benne egy szexuális segédeszközt, na meg egy saját névre szóló iratot is. A férfi ezután beismerte a hamisítást, és azt is, hogy a szülők tudta nélkül, de a gyermek beleegyezésével akartak külföldre szökni.

A szülei hazavitték a kisfiút, a férfit őrizetbe vették a rendőrök, és másnap bíróság elé is állították. A zárt tárgyalás miatt nem derültek ki a részletek, de a tanár valószínűleg nemcsak csetelt a szexről a diákkal, ennél jóval tovább mehetett.

A gyanúsítottal szemben embercsempészés bűntett megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, továbbá családi jogállás megsértésének vétsége miatt, két rendbeli közokirat hamisítás bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt, valamint magán-okirathamisítás gyanúja miatt indult eljárás. A Gyulai Törvényszék helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, ennek értelmében Sz. Zoltán jogerősen is erőszaktevő. Kilenc év börtönbüntetésre ítélték, valamint örökre eltiltották a pedagógusi pályától.

Előzmények:

Embercsempészet – Londonban akart új életet kezdeni 11 éves diákjával

Más diákkal is kikezdhetett a békési tanár

Kilenc évre ítélték a békési pedofil tanárt