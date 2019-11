Ittasan randalíroztak egy szórakozóhely előtt, pénzbüntetést kaptak

Társtettesként elkövetett garázdaság vétsége miatt ítélt el egy 26 éves és egy 28 éves büntetlen előéletű békéscsabai férfit a Békéscsabai Járásbíróság a napokban.

A két férfi március 24-én a hajnali órákban ittas állapotban Békéscsabán, az egyik Bartók Béla úti szórakozóhelyen tartózkodott, amikor észrevették, hogy a szórakozóhely előtt egy férfi és egy nő veszekszik. Odaléptek a párhoz és minden előzmény nélkül meglökték és több alkalommal megütötték a vitatkozó férfit, a bántalmazást a sértett földre kerülése után is folytatták. A további tettlegesség megakadályozása érdekében a nő és egy másik férfi is a vádlottak közé lépett, de az idősebbik férfi őket is megütötte és a földre lökte.

A járásbíróság a cselekményüket beismerő férfiakat előkészítő ülésen ítélte el, a fiatalabb férfivel szemben 60.000.-Ft, míg az idősebb férfivel szemben 80.000.-Ft pénzbüntetést szabott ki – tájékoztatott közleményében a Békés Megyei Főügyészség.