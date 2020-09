Ittasan, jogsi nélkül és kivilágítatlanul motorozott egy férfi Gyomaendrődön

Balesetnél helyszíneltek, ittas járművezetés és lopás gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök.

Csütörtökön két személyi sérüléssel járó közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre.

Békésen, a Csíkos utcában 7 óra 30 perc körül egy kerékpáros nekihajtott egy másiknak. A balesetben az egyik biciklis könnyű sérülést szenvedett.

Egy órával később Orosházán egy kerékpárral közlekedő férfi nem adott elsőbbséget egy személygépkocsinak és összeütköztek. A mentők a férfit nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel vitték kórházba.

Ittas járművezetés gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök csütörtökről péntekre virradóan, 1 óra 15 perc körül Gyomaendrőd külterületén. Egy segédmotor-kerékpáros férfinál az alkoholszonda pozitív értéket jelzett. A jármű vezetőjét a rendőrjárőrök előállították a Gyomaendrődi Rendőrőrsre, ahol további két légalkoholmérés is megerősítette az ittasság gyanúját. A rendőrök ezért büntetőfeljelentést tettek ellene. Emellett szabálysértési eljárás is indul a gyomaendrődi férfival szemben, mert nincs jogosítványa, a motornak nem volt kötelező felelősségbiztosítása és világítás nélkül közlekedett vele.

A Békési Rendőrkapitányság rendőrei csütörtökön előállítottak egy békési nőt, mert előző nap délelőtt arany ékszereket lopott egy békési házból. A nyakláncot, gyűrűt és fülbevalót zálogházba adta be, az értük kapott pénz egy részét elköltötte. A rendőrök a megmaradt pénzt és az ékszereket is lefoglalták. A 36 éves nő augusztus 31-én Békésen, egy iskolából is megpróbált lopni, egy öltözőben hagyott táskából akart kivenni egy pénztárcát, de megzavarták, ezért végül nem vitte el.

Egy héttel korábban viszont ellopott egy szatyrot, amit a tulajdonosa a letámasztott kerékpárja kormányán hagyott. A Békési Rendőrkapitányság a nő ellen büntetőeljárást indított.