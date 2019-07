Ittas sofőrök akartak átkelni a gyulai határátkelőhelyen

Alig öt óra alatt négy ittas járművezetővel szemben is intézkedniük kellett a rendőröknek a Gyulai Közúti Határátkelőhelyen. Mindannyian teherautóval akartak Magyarország területére jönni, de a határellenőrzéskor pozitív értéket jelzett náluk az alkoholszonda.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonság javítására, ezért a rendőrök a határátkelőhelyeken is rendszeresen tartanak alkoholszondás ellenőrzést a ki-és belépő gépjárművek vezetőinél. A Gyulai Közúti Határátkelőhelyen hétfőn alig öt óra alatt négy belépésre jelentkező teherautó-sofőrnél is ittasságot jelzett a készülék.

Először 4 óra 35 perc körül egy román rendszámú tehergépkocsi vezetőjénél lett pozitív a helyszíni légalkoholmérés eredménye. A férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol további mérések is megerősítették az ittasság gyanúját, ezért a rendőrök elvették a vezetői engedélyét és büntető feljelentést tettek ellene. A sofőr a meghallgatásán elmondta, hogy előző este több doboz sört megivott, de nem vacsorázott és nem is reggelizett. Reggel korán indult el dolgozni, mert időre kellett megérkeznie a rakományával. Az ital hatását már nem érezte, ezért is indult útnak.

Egy órával később szintén egy román teherautó vezetőjénél mutatott pozitív értéket a légalkoholmérő, majd 7 óra 35 perckor és 9 óra 15 perckor is ugyanez történt. A rendőrök mindhárom férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol az újabb mérések igazolták az alkoholfogyasztás gyanúját. A Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei a mért értékeknek megfelelően az egyik férfi ellen büntetőeljárást indítottak, a másik két jármű vezetőjét pedig közigazgatási bírság megfizetésére kötelezték.

A közúti balesetek megelőzése érdekében rendkívül fontos, hogy a közlekedők betartsák a szabályokat. Az ittas járművezetés növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Aki ittasan vezet, nemcsak saját magát, hanem közlekedő partnereit, utasait is veszélyezteti. A rendőrség rendszeresen tart ellenőrzéseket azért, hogy a szabálytalankodókat kiszűrje a forgalomból. A tragédiák, személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek megelőzéséért azonban a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek. Ezért a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten kéri, hogy ha alkoholt ittak, ne vezessenek.