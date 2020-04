Ismét rengeteg igazolatlan eredetű zöldséget foglaltak le a megyében

A NAV munkatársai Békés megyében a 44-es főút Gyulát elkerülő szakaszán ellenőrizték azt a hét tonnás teherautót, aminek sofőrje az áru eredetét nem tudta igazolni.

A pénzügyőrök közúti ellenőrzésen állítottak meg egy teherautót, ami különféle zöldségeket szállított. A sofőr átadott ugyan egy szállítólevelet a NAV munkatársainak, de azon csak pár tétel szerepelt, szemmel is jól látható volt, hogy a valójában szállított áru a papíron feltüntetett mennyiség sokszorosa.

A jármű mérlegelése igazolta a pénzügyőrök gyanúját, mert a teherautó jelentős túlsúllyal közlekedett, összsúlya a tíz tonnát is meghaladta. A szállítmány tételes átvizsgálásakor több olyan élelmiszert is találtak (torma, gomba, savanyú káposzta), melyek csomagolásán nem volt címke, és a szállítólevélen sem voltak rajta. Az is kiderült, hogy a legálisan feltüntetett 1,3 tonna helyett 2,5 tonna szárazbab volt a raktérben. Ezután a pénzügyőrök az egész teherautót átvizsgálták, a pótkerekekből 60 kilogramm jelöletlen őrölt pirospaprika is előkerült.

Videó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A NAV munkatársai értesítették a kormányhivatal munkatársait, akik több mint egy tonna szárazbabot hatósági zár alá vettek, és az igazolatlan eredetű áru azonnali megsemmisítését rendelték el.

Az eset után a vállalkozás további adóellenőrzésekre számíthat, a jelentős túlsúly miatt pedig a pénzügyőrök feljelentést tettek a rendőrséghez.