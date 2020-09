Hatvanhét garázst tört fel két férfi, Békésben is tevékenykedtek

A Dr. Darók Katalin bírónő előtt megtartott előkészítő ülésen az összetett ügy számos részletére fény derült csütörtökön. A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a két vádlott a 2018 novemberétől 2019 március elejéig terjedő időszakban az ország különböző településein – így többek között Gyulán, Békésen, Békéscsabán és Füzesgyarmaton is – lakóházaktól távoleső garázssorokat keresett fel GPS segítségével.

A lezárt garázsokat erővágó segítségével feltörték, majd azokból elsősorban nagyobb értékű, de könnyen mozgatható értéktárgyakat – mint például szerszámokat, kisgépeket, autóalkatrészeket, élelmiszert – tulajdonítottak el. Néhány esetben a feltört garázsokban nem találtak számukra megfelelő vagyontárgyakat, ezért onnan nem vittek el semmit. Az ellopott dolgokat lakóhelyükre szállították, majd értékesítették. A vádlottak összesen 67 garázst törtek fel, valamint egy alkalommal egy raktárépületből tulajdonítottak el szerszámgépeket nagyobb értékben.

A vádlottak 2018 májusában elhatározták, hogy Ausztriából fognak kerékpárokat ellopni, majd azokat Magyarországon értékesítik. A cselekményeket a vádlottak Ausztria kisebb településein, csendes, félreeső helyszíneken követték el, rendszerint esti-éjjeli időpontban, hogy lehetőleg mások ne észleljék őket. Az ellopott kerékpárokat az elsőrendű vádlott Magyarországon bérelt garázsában helyezték el, majd értékesítették az ország különböző piacain.

A csütörtöki, úgynevezett előkészítő tárgyaláson a másodrendű vádlott nem volt jelen, hiszen kedden tért vissza külföldről, így kéthetes karanténját tölti. Őt annak letelte után hallgatják meg.

Dr. Nagy Attila ügyész egyebek mellett nagyobb értékben, bűnszövetségben, társtettesként, üzletszerűen dolog elleni erőszakkal elkövetett lopással és kisebb értékben, bűnszövetségben, társtettesként, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével is vádolta, M.Z.-t, az elsőrendű vádlottat. Az előkészítő tárgyaláson történő beismerés esetére 4 év 6 hónap börtönbüntetésre tett indítványt, azzal, hogy a vádlott a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, kezdeményezte, hogy a közügyektől és a közúti autóvezetéstől egyaránt 5-5 évre tiltsák el. Javasolta, hogy a bíróság adjon helyt a sértettek polgári jogi igényeinek.

Részben elismerte a vádakat a soproni férfi

Az elsőrendű, soproni vádlott részben elismerte a vádban szereplő bűncselekményeket, de a tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le. Dr. Darók Katalin bírónő kérdésére elmondta, a bűncselekmények előtt szűnt meg a munkahelye, ez vitte rá a lopásokra, amit – bevallása szerint – alaposan megbánt.

– Az előzetesben eltöltött 9 hónap sok mindent megvilágított – tette hozzá. – Ha visszafordíthatnám az idő kerekét, nem így tennék.

Vitatott viszont több vádiratban megfogalmazott pontot is. Utalt arra, hogy kifejezetten régi gépeket vittek el, és véleménye szerint többször olyan érték szerepel azoknál, mintha újak lettek volna. S „van a listában”, amit nem is vittek el. Az úgynevezett veszélyeztetett értékek kapcsán kitért arra, hogy soha nem loptak el nagyobb értékű tárgyat, így az erre vonatkozó részekkel nem értett egyet. Mint mondta: van olyan feltételezett osztrák bűncselekmény, amelynek helyszínén nem is jártak. Védője mindezekről részletesen szólt, és valamennyi olyan esetben, ahol eddig nem történt meg, igazságügyi kárszakértő kirendelésére és a sértettek ismételt meghallgatására tett javaslatot.