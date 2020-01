Több mint százötvennel hajtott a 44-es főúton

A tavalyi év utolsó napján három óra alatt tizenkét gyorshajtót mért be a rendőrség traffipax készüléke a 44-es számú főúton Békéscsaba és Kondoros között. A szabálysértő autóvezetők közül az egyik 150 km/óra feletti sebességgel hajtott.

Az elmúlt hónapokban a megyében több olyan súlyos baleset történt, amelynek oka a gyorshajtás volt. A rendőrség a szabálytalankodók kiszűrése érdekében folyamatosan ellenőrzi a sebességhatárok betartását. A 44-es számú főúton, Békéscsaba és Kondoros között 2019. december 31-én a délelőtti órákban mért a traffipax. Ezen a napon három óra alatt tizenkét szabálytalankodóról készült képfelvétel, közülük, egy autós 150 km/óránál is gyorsabban hajtott ott, ahol a szabályok 90 km/órás sebességet engednek meg.

A gyorshajtás Békés megyében is évek óta a vezető baleseti okok között van. Ezért a rendőrség ismételten kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat! Télen, amikor az útviszonyok és a látási viszonyok sem kedvezőek, különösen veszélyes gyorsan hajtani. Vigyázzanak magukra, utasaikra és legyenek tekintettel közlekedő partnereikre is!