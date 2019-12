Három óra alatt három gyorshajtót fogtak a rendőrök

A 44-es számú főút Békéscsaba és Gyula közötti szakaszán 3 óra alatt három autós hajtott el a sebességmérő műszer előtt 150-nél gyorsabban. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás balesethez vezethet, télen pedig különösen veszélyes gyorsan hajtani.

Három óra alatt három autós hajtott el 150-nél gyorsabban a rendőrség sebességmérő műszere előtt csütörtökön, a 44-es számú főút Békéscsaba és Gyula közötti szakaszán. Ott a megengedett sebesség 110 km/h. Az egyik személygépkocsi vezetője több mint 50-nel lépte túl ezt, 161-el hajtott. A másik két gépkocsi sem ment sokkal lassabban, 159, illetve 151 km/h volt a sebességük, amikor a traffipax felvételt készített róluk.

A gyorshajtás a megyében is évek óta a vezető baleseti okok között van. Ezért a rendőrség ismételten kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat! Télen, amikor az útviszonyok és a látási viszonyok sem kedvezőek, különösen veszélyes gyorsan hajtani. Vigyázzanak magukra, utasaikra és legyenek tekintettel közlekedő partnereikre is!